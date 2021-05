Færøerne ramt af stort smitteudbrud

Ritzaus Bureau Mandag, 24. maj 2021 - 08:57

Et smitteudbrud med coronavarianten B117, der først blev opdaget i England, har den seneste uge fået smitten på Færøerne til at stige.

Søndag er der konstateret 16 nye smittede på Fæøerne, og det er det højeste antal på et døgn siden marts sidste år.

Det oplyser den færøske landslæge, Lars Fodgaard Møller, til færøsk radio mandag.

- Situationen er sådan, at vi formentlig kun har en smittekæde, som er løbet lidt løbsk for os, siger han.

Især unge er ramt

Ifølge landslægen er det specielt unge mennesker mellem 16 og 25 år, som er blevet ramt af coronavirus i denne omgang.

Han siger, at det formentlig skyldes, at de unge endnu ikke er blevet tilbudt vaccination mod coronavirus.

De 16 nye tilfælde er konstateret, i forlængelse af at der lørdag blev afholdt et stort kapronings-arrangement på Østersøen. Det fremgår ikke, om smittetilfældene har relation til arrangementet.

Lars Fodgaard Møller siger, at myndighederne endnu ikke ved, om personerne er smittede med varianten fra England.

Myndighederne har endnu ikke fået taget de ekstra prøver, der er nødvendige for at kunne sige det med sikkerhed, men Lars Fodgaard Møller regner med, at der i mange af tilfældene er tale om B117.

Ukendt kilde

Coronavarianten er brudt ud efter en lang periode, hvor Færøerne ellers har haft kontrol over coronavirus, og hvor man ved nye smittetilfælde hurtigt har fået sat gang i smitteopsporing.

Denne gang kender myndighederne dog ikke kilden til smitten, har landslægen tidligere oplyst.

Smitteudviklingen har fået den færøske biskop, Jógvan Fridriksson, til at aflyse en stor gudstjeneste, som ellers skulle være afholdt mandag.

Derudover er der også planlagt en række fodboldkampe mandag.

Lars Fodgaard Møller mener, at de offentlige arrangementer bør aflyses eller foregå uden tilskuere.

Nedlukning lurer

Om der skal ske en længerevarende nedlukning af Færøerne, vil han ikke udtale sig om.

- Det kan nemt gøre det værre, hvis der er mange mennesker samlet, og der er nogle smittede.

- Men det må være politikerne, som beslutter, om der skal lukkes ned, indtil vi har styr på situationen, siger han til færøsk radio.

17,3 procent færdigvaccineret

I alt er der registeret 692 coronasmittede ud af omkring 50.000 færinger. En person er død med coronavirus.

Desuden er 9204 personer - svarende til 17,3 procent af den færøske befolkning - færdigvaccineret mod corona.