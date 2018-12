Færøerne opsiger frihandelsaftale med Island

Siri Jensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 20. december 2018 - 12:37

Lagtinget vedtog natten til i dag et forslag om at opsige frihandelsaftalen med Island.

Frihandelsaftalen, eller Hoyviksaftalen, som den bliver kaldt, blev underskrevet i 2005 og er en af de mest omfattende, som Færøerne har med andre lande.



Nu tyder alt på, at aftalen bliver opsagt 1. januar 2019 med virkning et år senere.

Baggrunde for opsigelsen er, at den færøske fiskerireform og Hoyviksaftalen ikke går i spænd. Reformen betyder, at der ikke må være udenlandske ejere af færøske skibe fra 2025.

- Landsstyret har forsøgt at foreslå de islandske myndigheder, at Hoyviksaftalen kan ændres, så ejerskabet i fangstledet i fiskeriet kan være undtaget i aftalen. På den måde kunne aftalen fortsætte, samtidig med at den blev tilpasset de nye omstændigheder, skriver landsstyremanden for udenrigsanliggender, Poul Michelsen i bemærkningerne til forslaget.

Erhvervslivet imod opsigelse

Imidlertid er det ikke lykkedes at overbevise Island om at ændre aftalen. Den islandske regering har protesteret imod, at beslutningen om at ingen udenlandske virksomheder må have en andel i færøske skibe.

Erhvervshuset på Færøerne kan ikke på nogen måde bakke op om opsigelse af aftalen.



- Erhvervshuset fraråder, at Hoyviksaftalen bliver opsagt, før en anden aftale er klar til at afløse den; en handelsaftale som giver færøske importører og eksportører lige gode muligheder, som under Hoyviksaftalen, står der i høringssvaret.

Hvis der ikke bliver lavet en ny aftale, så er konsekvensen, at der bliver lagt told på varer, som handles mellem landene, oplyser Poul Michelsen i bemærkningerne. I den færøske økonomi fylder eksporten til Island dog kun 2,5 procent.

18 lagtingsmedlemmer stemmede for opsigelsen af aftalen og fire imod.