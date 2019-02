Færøerne lukker for turisme et par dage på grund af vedligeholdelse

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Lørdag, 23. februar 2019 - 15:25

Målt på omtalen i internationale medier er det lykkes Visit Faroe Islands at skabe ny opmærksomhed om Færøerne med en kampagne.

Den 26.-27. april lukker Færøerne ned for almindelige turister, mens turister, som vil give en hånd med frivilligt vedligeholdelsesarbejde i denne periode, får gratis kost og logi.

Omkring 100.000 turister besøger Færøerne om året. Efterhånden kan det mærkes på øerne, at mange mennesker bruger det lille samfund som feriedestination.

Weekenden skal bl.a. bruges til at rette op på skaderne på gangstier, oprette nye gangstier, hvor folk kan vandre og sætte skilte op, så folk ikke vandrer overalt.

Skal være bæredygtigt

Den senere år har Visit Faroe Islands markedsført Færøerne som ”untouched”, “unspoiled”, “unpolluted” osv.

Det har fået mange flere turister til Færøerne, men samtidig er der også opstået modstand mod den voksende turisme. Mange jordejere er irriteret over, at turister færdes frit i naturen. Jordejerne mener, at

de har ret til at tage penge eller nægte folk at færdes i fjeldene.

Lodsejere ønsker naturafgift

Jordejerne forsøger at påvirke politikerne, så de kan iværksætte et system, hvor det skal koste for udlændinge at færdes frit i naturen.

Tidligere i februar modtog landsstyremanden for erhvervsanliggender, Poul Michelsen (Framsókn), en rapport fra Visit Faroe Islands, hvordan turismen skal arrangeres frem til 2025.

I rapporten bliver der lagt vægt på, at turismen på Færøerne skal være bæredygtig.

Kvalitet og ikke kvantitet

Essensen i den rapport er, at fremover bør Færøerne satse på kvalitet og ikke kvantitet. Dvs. man skal hellere få mere ud af turisterne end kun at øge antallet at besøgende.

Omsætningen er i dag 600 millioner kroner, men om seks år bør omsætningen være 1,5 milliard, lyder anbefalingen fra Visit Faroe Islands.

Selv om turismen bliver større, skal fokus være på at bevare naturen i god stand. Anbefalingen i rapporten er også, at turister betaler en afgift, som direkte ender i landskassen og som skal bruges til at bevare og vedligeholde naturen.

- Bliver turismen udviklet fornuftigt, kan den gøres til en betydningsfuld erhvervsgren med mange muligheder. Den være med til at skabe liv og vækst alle steder i landet. Vi skylder os selv at udnytte mulighederne i dette erhverv. Det gør vi med at sætte høje mål og store krav, sagde Poul Michelsen, da han modtog rapporten fra Visit Faroe Islands.