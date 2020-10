Da Færøerne ville løsrive sig

Redaktionen Fredag, 16. oktober 2020 - 17:01

De fleste politikere har ikke interesse i sandheden, men i magten og hvordan den kan bevares. For at magten skal kunne bevares er det vigtigt, at folk kender så lidt som muligt til sandheden. Sådan sagde den engelske forfatter og dramatiker Harold Pinter, da han i 2006 modtog Nobelprisen i litteratur.

Den færøske politiker Sjúrður Skaale har sat ordene som motto for den bog, hvori han fortæller om, hvad der foregik bag de lukkede døre dengang for 20 år siden, da en færøsk løsrivelse fra rigsfællesskabet pludselig så ud til at være en reel mulighed.

I år 2000 var Sjúrður Skaale spindoktor for det færøske landsstyre og var derfor med ved alle møder. Siden 2011 har han været et af Færøernes to medlemmer af Folketinget. Det er således ikke nogen hr Hvem-som-helst, der inviterer os med ind i det politiske maskinrum. Samtidig er Skaale selv del af det politiske system.

Man må derfor overveje, hvad der kan være det politiske formål med, at bogen nu kommer på dansk. Den kom på færøsk i 2015. Måske vil Skaale bare gerne have resten af rigsfællesskabet i tale.

