Færøerne laver fiskeriaftale med Rusland

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. december 2023 - 14:32

I sidste uge nåede Rusland og Færøerne til enighed om en fiskeriaftale, der skiller sig ud fra tidligere års aftaler.

Siden 1977 har øsamfundet og Rusland haft fiskeriaftaler, der sikrer, at de to lande kan nyde godt af hinandens fiskebestande, hvor russerne kan fiske blåhvilling mens færingerne kan fiske torsk i Barentshavet.

Har lyttet til briterne

I år er der imidlertid sket en ændring, der har tråde til krigen i Ukraine, oplyser DR på sin hjemmeside.

- Det nye er, at man fra færøsk side har efterkommet et ønske fra briterne om, at det fællesområde, som vi har syd for Færøerne, der tillader vi ikke længere russerne at fiske i internationalt farvand mellem Storbritannien og Færøerne, oplyser Kringvarp-journalist John Johannesen DR Nyhederne.

Hidtil har russerne kunnet fiske i et område vest for Shetlandsøerne. Et område, der deles af Færøerne og Storbritannien. Det har briterne været utilfreds med, da man har forbudt russiske skibe at fiske i britisk farvand og anløbe dets havne. I den nye aftale får russerne ikke adgang til området vest for Shetlandsøerne.

Torskefiskeri nedjusteres

Efter anbefalinger fra biologer har man i aftalen valgt at nedjustere torskefiskeriet i Barentshavet med knap 20 procent. En nedjustering, der var ventet.

Fiskeriaftalen deler borgerne på Færøerne, hvor specielt folk i Thorshavn er modstandere af at indgå aftaler med Rusland, der 24. februar 2022 indledte invasionen i Ukraine.

Over for DR oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Færøerne træffer sine egne beslutninger på fiskeriområdet.