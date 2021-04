Færøerne klar til at forhandle med Trine Bramsen om radar

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Søndag, 11. april 2021 - 09:31

Landsstyremanden for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, Miðflokkurin, vil så hurtigt som muligt forhandle med forsvarsminister Trine Bramsen, Socialdemokratiet, om at opstille en flyovervågningsradar på fjeldet Sornfelli.



Det udtaler han til Kringvarp Føroya, efter at udenrigsudvalget har givet grønt lys til forhandlingerne.



Udenrigsudvalget har i næsten to måneder drøftet sagen, og landsstyremanden vender tilbage til udvalget, når han har fået et tilfredsstillende resultat.



Jenis av Rana oplyser, der er både tale om at få svar på yderligere spørgsmål og mulige krav fra færøsk side.



- Et tilfredsstillende resultat er vel et resultat, som giver svar på alle vores spørgsmål og vores eventuelle krav. Det er både praktiske spørgsmål og politiske spørgsmål, vi skal drøfte. Det kan være, at noget kommer i vejen, som vi ikke er tilfredse med eller noget, som de ikke kan acceptere, siger Jenis av Rana til Kringvarp Føroya.

Udenrigsudvalget får det sidste ord

Jenis av Rana vil ikke give en dato på, hvornår sagen er afgjort. Fem ud af syv medlemmer i udenrigsudvalget ønsker, at landsstyremanden vender tilbage til udenrigsudvalget, når et resultat foreligger.



Derefter træffes den endelige afgørelse i udenrigsudvalget, om en radar bør opstilles på Færøerne.



Et medlem mener, at det bør være lagtinget, som træffer den endelige beslutning. To partier er ikke repræsenteret i udenrigsudvalget.

Opstillingen af en varslingsradar på Færøerne er en del af kapacitetspakken for Arktis, hvor der er sat 1,5 mia. kr. af til overvågning.

Radaren koster 400 millioner

Forsvarsforligskredsen offentliggjorde indholdet af aftalen 11. februar. En varslingsradar kommer til at koste i omegnen af 400 millioner kroner.



- Hvis Færøerne ender med at sige nej, så respekterer vi selvfølgelig det, erklærede Trine Bramsen på pressemødet.



Flere af forsvarsordførerne støttede også forsvarsministeren i det udsagn.



- Vi gennemfører ikke det her, hvis der ikke er opbakning til det på Færøerne, sagde forsvarsordfører for Venstre, Lars Christian Lilleholt.