Færøerne klar til 200 ukrainske flygtninge

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 07. april 2022 - 12:31

Lagtinget begyndte onsdag at hastebehandle et forslag, som skal give ukrainske flygtninge opholdstilladelse på Færøerne i to år.



I første omgang er der tale om at give opholdstilladelse til 200 flygtninge.



- De vil få de rettigheder, som vi færinger har, siger landsstyremand for erhverv, Magnus Rasmusen (Sambandspartiet), til Kringvarp Føroya.



Flygtningene vil få et P-tal (det færøske cpr.nr-system) og kan begynde at arbejde straks, hvis de ønsker og magter det. Børnene kan komme i skole eller børnehave og kan benytte sundhedstilbud.



- Ukrainerne kan også få ydelser fra det offentlige. De bliver opfattet som alle andre færøske borgere, understreger Magnus Rasmusen.

Mindst 40 ukrainere er ankommet

Magnus Rasmussen oplyser, at man ikke har det fulde overblik over antallet af ukrainerne i øjeblikket, fordi de er på Færøerne som turister.



Røde Kors på Færøerne oplyser dog, at man har kendskab til 40 ukrainerne, som er kommet til Færøerne siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar.



Forslaget om at give 200 ukrainerne opholdstilladelse har opbakning i lagtinget og forventes vedtaget i denne uge.

Åben for flere

Tallet 200 er nævnt specifikt i forslaget, fordi det er vurderinger, hvad Færøerne kan klare, men det kan komme på tale at øge antallet senere.



- Hvad tiden kommer til at vise, ved vi ikke. Tallet 200 kan vi skrue på, og det kan sikkert lade sige gøre at tage imod flere. Vi mente, at det fornuftigt at have et antal i forslaget, da vi ikke har nogle erfaringer på området.



Det kommer til at koste 15,5 millioner kroner resten af året at tage imod flygtningene. En ekstrabevilling på finansloven forventes også at blive vedtaget sammen med forslaget om at give ukrainere opholdstilladelse.