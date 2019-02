Færøerne og Katalonien indgår digital aftale

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 05. februar 2019 - 08:22

Landsstyrekvinden for finansanliggender, Kristina Háfoss (Tjóðveldi/Republikanerne) og den katalanske minister for digitalisering, Jordi Puigneró, underskrev samarbejdsaftalen - en såkaldt Memorandum of Understanding - mandag den 4. februar.

Aftalen skal styrke forbindelsen mellem Færøerne og Katalonien, og parterne skal dele erfaringer og viden om digitalisering.

Kristina Háfoss siger, at Katalonien og Barcelona er et af de mest udviklede områder i verden, når det gælder informationsteknologi.

- Vi vil samarbejde om 5G-teknologi, hvor Katalonien har mange erfaringer. Katalonien har for nylig lavet en ny lov om netsikkerhed, som vi lige er begyndt på og lære noget om. Den katalanske minister siger, at det især er den nordiske digitale identitet, som har fanget deres interesse, siger Kristina Háfoss til nyhedssiden in.fo.

Ruster sig til fremtiden

Jordi Puigneró har været på besøg på Færøerne i fire dage, hvor han blandt andet har besøgt landsstyret, lagtinget, Føroya Tele (Færøernes største teleselskab) og kommunen i Thorshavn.

Jordi Puigneró, ligesom Kristina Háfoss, siger, at det er vigtigt at ruste sig til fremtiden med gode løsninger på det digitale område.

- Vi kender alle sammen den voldsomme udvikling i Europa under industrirevolutionen. Den digitale revolution kan blive lige så vigtig, og derfor er det nødvendigt, at vi er med og klar, siger Jordi Puigneró til in.fo.

Fordel for små samfund

Færøerne har lignende aftaler med de nordiske lande og de baltiske lande. Estland bliver i dag vurderet som et af de førende lande i verden indenfor digitalisering.

Kristina Háfoss glæder sig over, at have fået en aftale med Katalonien, som Finansiel Times har som nummer to på listen i verden, når det gælder informationsteknologi.

- Inden for informationsteknologi er det en fordel at være et lille samfund, fordi det er nemmere at sætte systemer i gang og prøvekøre dem. Det kan især gøre sig gældende for iværksætterselskaber. Jeg forventer, at iværksættere i Barcelona har interesse i at prøve deres teknologi på Færøerne, siger Kristina Háfoss.