Færøerne igen ramt af coronasmitte

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Mandag, 06. juli 2020 - 11:36

Det var en flypassager, som kom til Færøerne 4. juli, som blev testet positiv. Det er den første positive prøve i 74 dage på Færøerne.

Ifølge Bjarni á Steig, som er rådgivende læge for det færøske sundhedsministerium, er der tale om en person, som har været smittet før. Nu skal en blodprøve vise, om der er tale om en ny eller gammel infektion.

Landslæge Lars Fodgaard Møller siger til Kringvarp Føroyar (Færøernes public-service station), at man har gode formodninger om, at der ikke kommer et nyt udbrud.

- Vi er ret fortrøstningfulde om, at der ikke er nogen smittepredning i dette tilfælde.

Alle bliver testet

Færøerne har åbnet op for de samme lande som Danmark og har i den forbindelse indført, at alle tilrejsende skal testes.

Bliver man testet positiv, får man tilbudt at tage en blodprøve for at se, om personen har antistoffer i kroppen. Hvis man har antistof i kroppen, så er personen frisk og smitter ikke.

- I dette tilfælde har vi en formodning om, at det er en person, som har været smittet og ikke smitter mere, siger Bjarni á Steig.



Hvis det er en gammel infektion, som bliver personen sat fri af karantænen igen.

Øjenåbner

Lars Fodgaard Møller siger, at det er en påmindelse om, at der stadigvæk er en fare for, at coronasmitten er iblandt os, og at vi skal være forsigtige.

- Jeg håber, at det er en øjenåbner for, at denne sygdom ikke er overstået, at vi stadig holder afstand og god hygiejne. Der vil fortsat komme tilfælde til Færøerne, så vi skal bare sikre, at det ikke spreder sig som i marts, siger Lars Fodgaard Møller.

Færøerne har foreløbig foretaget 16.336 test, hvilket er knap en tredjedel af befolkningen

188 prøver har været positive inklusive den ny fra lufthavnen i Vágar, hor personen er i karantæne. De resterende 187 personer blev raskmeldt senest 22. april.