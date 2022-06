Færøerne og Grønland inddrages i forsvarsforligsforhandlingerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Lørdag, 11. juni 2022 - 15:28

Når der skal afsættes penge til det danske forsvar over længere periode og laves prioriteringer, bliver det gjort i enighed mellem en række partier i folketinget.

Den arbejdsgang bliver der lavet lidt om på. I sluterklæringen efter det første møde i det nye Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg i Tórshavn og på pressemødet, hvor radaraftalen blev underskrevet, kom det frem, at Færøerne og Grønland bliver inddraget i forsvarsforliget.

- I og med, at Arktis og Nordatlanten forventeligt kommer til at fylde mere både i forsvarsforligskredsen og udenrigs- og sikkerhedspolitikken, så er det helt afgørende at rigsfællesskabet bliver inddraget på en helt anden måde end tidligere. Både hvad der angår af proces og substans. Det er klart, at folketinget træffer den endelige beslutning omkring et forsvarsforlig, siger statsminister Mette Frederiksen.

Lært af fejl

Grønlands regeringschef, naalakkersuisutformand Múte B. Egede, siger, at det er en fornuftig udvikling, fordi de passer i mantraet, som ofte bliver sagt: ”intet om os uden os”.

Den danske regering har lært af fejl i forbindelse med udarbejdelsen af den arktiske kapacitetspakke, hvor Grønland og Færøerne ikke blev inddraget, fortsætter han.

- I stedet for at man arbejder bagudrettet, så arbejder man fremadrettet med hinanden, og man er enig om de værdier inden for det område, siger Múte B. Egede.

Med fra begyndelsen

Færøernens landsstyremand for udenrigsanliggender, Jenis av Rana, har fremført, at det må ikke ske igen, at en kapacitetspakke og planer om en radar bliver præsenteret, uden at man har hørt Færøerne. Det har den danske regering taget til efterretning.

- Det kom helt bag på mig. For tre uger siden blev jeg inviteret til at komme til Danmark til det første møde, som regeringen havde med støttepartierne om et nyt forsvarsforlig, siger Jenis av Rana til Kringvarp Føroya.

Det betyder ikke, at Færøerne skal dominere dansk politik.

- Når det har et eller andet at gøre med Færøerne, da bliver vi inddraget. Vi skal have information og tages med på råd, når det vedrører Færøerne, så vi er med fra start, siger Jenis av Rana.