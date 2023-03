Færøerne og Grønland bør indføre screening af kritisk infrastruktur

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 15. marts 2023 - 14:00

Sikkerhedspolitik fyldte mere end noget andet under redegørelsesdebatten om Arktis i folketinget 14. marts blev.

Under debatten fik Færøerne og Grønland fik en påmindelse om, at de skal arbejde noget hurtigere med at sikre, at Rusland og Kina ikke får indflydelse på kritisk infrastruktur.

- Vi bliver nødsaget at se på, hvordan vi får et tættere samarbejde i forhold til kritisk infrastruktur, siger Michael Aastrup Jensen.

Lovene om kritisk infrastruktur mangler

For to år siden vedtog Danmark to love vedrørende kritisk infrastruktur. Den ene omhandler leverandørsikkerhed i forhold til kritisk teleinfrastruktur, og den anden omfatter, at udenlandske investeringer skal screenes.

Loven forhindrer, at investeringer i kritisk infrastruktur ender på de forkerte hænder og kan true Danmarks sikkerhed.

Screeningsloven dækker særligt følsømme sektorer såsom forsvar, it-sikkerhed, kritisk infrastruktur og kritisk teknologi.

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, selvom om sikkerhedspolitik er et dansk anliggende. Meningen er, at Færøerne og Grønland skal lave en lignende love, da landene har overtaget nogle af områderne, som lovene kommer til at omfatte. Nu hvor der er gået næsten to år siden Danmark vedtog sine love, er formanden for Udenrigspolitisk Nævn blevet utålmodig overfor Færøerne og Grønland.

- Så derfor min venlige, men gentagne opfordring til de to regeringer. Lad os nu komme i gang. Fordi det er nu desværre sådan, at det er jo ingen grund til at være naive i forhold til den ustabile og farlige verden vi lever i, siger Michael Aastrup Jensen.

Grønland klarer det selv

Kommentaren fra Michael Aastrup Jensen fik både Sjúrður Skaale (S) og Aaja Chemnitz (IA) op af stolen. Sjúrður Skaale mindede venstre politikeren om, at selvom Færøerne ikke har vedtaget lovene om kritisk infrastruktur endnu, så har Færøerne droppet Huawei, som skulle udrulle 5G nettet ud på Færøerne.

Føroya Tele skiftede mening og skiftede udstyret ud og lavede en aftale med Ericsson i stedet for.

Aaja Chemnitz henviste til betydningen af, at den grønlandske regering styrer de hjemtagne områder.

- Det må ske på nogle vilkår, hvor man respekterer, hvad er det for noget, som er et grønlandsk ansvarsområde. Derfor vil jeg gerne opfordre til; lad os tage debatten. Men selvfølgelig med en inddragelse af Grønland, siger Aaja Chemnitz.