Færøerne går bort fra lovkrav om coronatest ved grænsen

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 27. august 2021 - 11:00

Mange af coronarestriktionerne på Færøerne har været bygget på anbefalinger. Dog har det været et lovkrav siden juni sidste år, at alle som rejser til Færøerne skal testes for covid-19.



Nu har landsstyret besluttet at slippe kravet fra den 1. september, fordi smitten er under kontrol.



- Vi har haft mere eller mindre helt normale tilstande i samfundet, og nu bliver tilstandene ved grænsen også mere normale. Det har gået godt på Færøerne. Folk har taget ansvar, og nu håber jeg, at folk også tager godt imod og respekterer de nye anbefalinger, siger lagmand Bárður á Steig Nielsen.

Anbefaler to test

Selv om kravet bortfalder, så håber myndighederne at rejsende stadig væk vil testes. De nye anbefalinger lyder, at man bliver testet to dage inden afrejsen til Færøerne og to dage efter ankomsten.



Derudover skal man være forsigtig, indtil man har fået et svar på coronatesten.



Under coronaepidemien har anbefalingerne om karantæne efter indrejse været forskellige. I starten lød anbefalingen, at man gik 14 dage i karantæne. Da coronatest ved grænsen blev indført, lød anbefalingen på seks dage. Efterfølgende blev anbefalingen fire dage, og nu bortfalder anbefalingerne om karantæne.

Sidste store udbrud medio juli

Den 26. august var der seks smittede personer med corona på Færøerne.



Færøerne har lejlighedsvis været ramt af store smitteudbrud siden coronaepidemien ramte Færøerne i marts 2020.



Det seneste store smitteudbrud var i begyndelsen af juli, der toppede 13. juli med 98 nysmittede på en uge Her blev lagmanden og landsstyret mødt med stor kritik, fordi man valgte at gennemføre dronningebesøget i midten af juli og nationalfesten, ólavsøka, 28. og 29. juli.



Samtidig blev det kraftigt anbefalet at aflyse festivaler, og i sidste øjeblik tilbød landsstyret hjælpepakker til festivalerne.



Der blev ventet med spænding om gennemførelsen af normale tilstande ved nationaldagen ville udløse et nyt smitteudbrud, men det skete ikke.

Vaccinationer begrunder mindre kontrol

- Vi er af den opfattelse, at med den vaccinedækning, vi har på nuværende tidspunkt, og med den smittesituation, så giver det god mening at stoppe med at teste ved grænsen, siger formanden for epidemikommissionen Michael Boolsen, til Kringvarp Føroya.



På Færøerne har 68,4 procent af befolkningen fået første vaccinestik, og 63,5 procent er færdig vaccineret. Børn ned til 12-årsalderen kan ligesom i Danmark blive vaccineret.



999 personer optræder i Færøernes statistik over smittede siden pandemiens begyndelse, og to er døde med sygdommen. Den aktuelle incidens er 7,7 nysmittede per 100.000 indbyggere.

Det dækker over fire smittede i løbet af de seneste syv dage. Grønlands incidens er 50 og Danmarks er omkring 120.