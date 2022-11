Færøerne vil forny omdiskuteret fiskeriaftale med Rusland

Ritzau Torsdag, 24. november 2022 - 06:55

Færøerne vil forny en omdiskuteret fiskeriaftale med Rusland.

Det skriver DR og det færøske medie Kringvarp Føroya.

Onsdag har der været møde mellem den færøske regeringsleder og partilederne i Lagtinget, og alle partier undtagen et er enige om at indgå en ny fiskeriaftale af et års varighed med Rusland.

Det bekræfter fiskeriminister Arni Skaale.

- Det er uden tvivl det eneste rigtige at gøre i den her situation for Færøerne, og jeg er glad for, at alle partier i Lagtinget på nær et er med om bord og ser fornuften og det rationelle i, at det her er det eneste rigtige at gøre, siger han ifølge DR.

Arni Skalle henviser blandt andet til, at Færøerne i de seneste godt fire årtier har haft en aftale med Rusland - uanset om det var krigs- eller fredstid. Fødevareforsyninger er desuden undtaget EU's sanktioner mod Rusland.

Hjemmestyret vil torsdag indlede forhandlinger om en aftale for det kommende år. Ministeren forventer at kunne præsentere en aftale fredag.

Fiskeriaftalen har eksisteret i 45 år - siden 1977 - og bliver genforhandlet hvert år.

Den betyder, at Færøerne får en kvote til at fiske 20.000 ton torsk og kuller i Barentshavet. Omvendt får russere mulighed for at fiske 100.000 ton fisk i færøsk farvand og omlaste fangsten i færøske havne, skriver DR.

Rusland fisker især blåhvilling ved Færøerne, men kvoten dækker også sild og makrel.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere i år har fiskeriaftalen dog været mødt af kritik i det politiske system på Færøerne.

Blandt andre af den tidligere udenrigsminister Jenis av Rana, der har sagt, at han mener, at Færøerne skal stoppe alt samarbejde med Rusland.

Det er kun Selvstyrepartiet, der ikke bakker op om en ny fiskeriaftale. Partiet har 1 ud af de 33 mandater i Lagtinget.

Færøerne udgør sammen med Danmark og Grønland et rigsfællesskab, men Færøerne har siden 1948 haft hjemmestyre.

Det betyder, at Færøerne på en række områder har overtaget den lovgivende og administrative myndighed. Det gælder blandt andet fiskeri.