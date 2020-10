Færøerne forhandler med EU

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 13. oktober 2020 - 13:58

Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, vil gerne diskutere en mulig forbedring af nuværende handelsaftale mellem EU og Færøerne.

Det viser brevudvekslingen mellem lagmand Bárður Nielsen, Sambandspartiet, og EU-kommissionsformanden, som Det Færøske Nyhedsbureau har fået aktindsigt i.



- Jeg er for at udvikle vore bilaterale samarbejde, som gavner begge parter, og som er i tråd med EU´s generelle tilgang til samarbejde med vores naboer i Vesteuropa, som ikke er med i EU.



Det skriver Ursula von der Leyen til lagmanden 21. september som svar på et brev fra lagmanden den 23. juli.



I sit brev udtrykker Bárður Nielsen ønske om at forhandle om en bedre handelsaftale og modernisere forholdet mellem Færøerne og EU indenfor områderne som uddannelse, kultur, energi og digitalisering.



I EU vil man gerne tale om en forbedring af frihandelsaftalen.

Spiller bolden over til Færøerne

Brevudvekslingen mellem de to parter er præget af formelle udtalelser, og der bliver ikke talt konkret om, hvilke ønsker Færøerne eller EU muligvis kunne have.



Lagmanden ridser i sit brev op, på hvilke områder Færøerne og EU samarbejder. Udover en fiskeriaftale er Færøerne med i forskningssamarbejdet Horizon 2020 og har en handelsaftale.



Til sidst i brevet spiller Ursula von der Leyen bolden over på Færøernes banehalvdel, så Færøerne kan sige, hvad der skal forbedres i aftalen.



-De relevante instanser i EU er klar til at tage imod alle konkrete forslag, Færøerne har i forhold til de områder nævnt i dit brev, skriver Ursula von der Leyen.



25 % told på færøske fisk

Færøske politikere har med jævne mellemrum sagt, at Færøerne har brug at kunne sælge færdigproducerede fiskevarer til EU. EU-markedet er et stort og vigtigt marked for Færøerne, men det er kun råvarer, der bliver solgt til EU-lande, da tolden er 25 procent på færdigproducerede fiskevarer.



Folketingsmedlem for Sambandspartiet, Edmund Joensen, kalder det en toldfælde. Han skrev sammen med udenrigsordfører for Venstre, Michael Aastrup Jensen, en kronik for en uge siden om, at Danmark bør hjælpe Færøerne med at få en bedre handelsaftale med EU. Noget som Edmund Joensen også nævnte i åbningsdebatten

Brev fra Mette Frederiksen

Danmark er allerede i gang med at støtte Færøerne. Aktindsigten viser, at regeringerne på Færøerne og Danmark har arbejdet sammen om sagen.



Statsminister Mette Frederiksen bekræftede i åbningsdebatten, at hun sendte et brev til Ursula von der Leyen samtidig med lagmandens brev.



- Vi bakker fuldt op fra dansk side i forhold til det færøske ønske om en modernisering af forholdet mellem Færøerne og EU, bl.a. på handelsområdet, erklærede Mette Frederiksen.



Nærmere EU og længere afstand til Rusland

Edmund Joensen og Michael Aastrup Jensen siger, at Færøerne ikke bør være alt for afhængig af eksporten til Rusland, da Rusland kan bruge afhængigheden af det russiske marked som pressionsmiddel over for Færøerne.



Samtidig siger de to folketingsmedlemmer, at Færøerne bør tage sikkerhedspolitisk ansvar og tillade, at en militær radar bliver opsat på Færøerne - og så skal Danmark hjælpe Færøerne med at få en bedre aftale med EU.



Det faldt ikke god jord hos færøske politikere. Formanden for udenrigsudvalget, Bill Justinussen, Midterpartiet, sagde til Kringvarp Føroya, at hvis Danmark kunne sikre Færøerne en bedre aftale, hvorfor er det ikke sket for lang tid siden.