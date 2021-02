Færøerne først med digitalt corona-pas

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. februar 2021 - 09:28

En færøsk virksomhed har overhalet de danske myndigheder indenom og har netop lanceret et digitalt corona-pas på mobiltelefonen, der giver vaccinerede borgere adgang til resten af verden.

Finansministeriet har ikke kunnet fastslå over for Sermitsiaq.AG, om det kommende danske corona-pas vil komme til at gælde borgere i Grønland.

Det undrer den færøske virksomhed Sp/f Thetis, at de danske myndigheder ikke blot kigger på den løsning, som er udviklet på Færøerne.

Lever op til strenge krav

Laboratorie-virksomheden poder og tester i forvejen som en del af det færøske Corona-beredskab.

Det nye vaccine-pas lever op til forskellige landes strenge krav om dokumentation, forklarer den administrerende direktør i Thetis Marita Debess Magnussen.

Hun forklarer, at det særlige ved Thetis’ løsning er, at selv om eksempelvis de kinesiske myndigheder ikke kræver et corona-pas som sådan, så vil de have bevis for, om den indrejsende er testet og har været smittet.

- Myndighederne kræver en teknisk negativ RT-PCR analyse, som vi udfører, og som det nye kræves også en antistof-test. Med corona-passet kan du rejse ind i Kina og andre lande med dokumentation fra Thetis for negativ test, antistoffer og vaccination let tilgængelig i din wallet. Og det er jo særdeles vigtigt, for så kan du som forretningsrejsende undgå isolation i forskellige lande, siger Marita Debess Magnussen.

Færøerne kom først

Af pressemeddelelsen fremgår det, at de IgM-antistoftests, som Thetis har gjort tilgængelige i corona-passet, viser, om man har været smittet med corona. Ligeledes er det som noget nyt muligt for Thetis at tilføje information om, hvor vidt indehaveren af corona-passet har modtaget vaccine et og to.

- Sat lidt på spidsen kan man kan sige, at vi på Færøerne har udviklet svar på det, de forskellige lande kræver, mens Danmark og andre nationer fortsat planlægger at bruge ekstremt lang tid og mange ressourcer på noget, som ikke er nødvendigt. Allerede i dag tilbyder Thetis en digital pakkeløsning, der åbner verden for færingerne, siger bestyrelsesformanden i Thetis, Regin W. Dalsgaard.

Aktuelt er fire smittet

Indtil videre er Coronapasset fra Thetis udelukkende tilgængeligt i Apple Wallet, men med næste release bliver det endvidere stillet til rådighed i Google Wallet, herunder til Huawei, Samsung og andre mærker, oplyses det i pressemeddelelsen.

På Færøerne er fire indbyggere smittet med corona. Befolkning er i gennemsnit testet fire en halv gang, og samfundet er derfor åbnet op og fungerer stort set som normalt.