Færøerne fletter fingre med Boris Johnson

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 05. november 2019 - 14:33

Bárður Nielsen mødtes med Boris Johnson i Downing Street nummer 10 tirsdag. Det er første gang, at en færøsk regeringschef mødes med en britisk premierminister.

Dagsordenen var handelssamarbejdet mellem Færøerne og Storbritannien.

- Der er ingen tvivl om, at Brexit åbner for nogle nye muligheder for samarbejde mellem Færøerne og Storbritannien. Det er afgørende, at vi afprøver alle muligheder og forsøger at påvirke det rigtige sted, så vi får så gode forbindelser med Storbritannien som muligt, siger Bárður Nielsen.

Briterne vil samarbejde

Lagmanden understregede i Downing Street, at Færøerne gerne vil have et større samarbejde med Storbritannien end der er tale om i dag. De to regeringsledere diskuterede samarbejde inden for fiskeri, olieindustrien og serviceerhverv.

Færøerne underskrev allerede i januar en frihandelsaftale med Storbritannien. Den var et kopi af EU-aftalen, og den skal sikre samarbejdet mellem Færøerne og Storbritannien, når briterne træder ud af EU.

Bárður Nielsen er ikke i tvivl om, at briterne er meget interesserede i at samarbejde med Færøerne.

- Mødet med den britiske premierminister er et tegn på, at briterne prioriterer samarbejdet med Færøerne. Det er min klare opfattelse, at Færøerne får en stærk samhandel med Storbritannien, nu hvor de er på vej ud af EU, siger Bárður Nielsen.

Til Færøerne

Bárður Nielsen brugte også mødet til at invitere den britiske premierminister til Færøerne. Der afholdes valg i Storbritannien 12. december, så det er ikke sikkert, at premierministeren hedder Boris Johnson efter valget.

Bárður Nielsen fortalte også, at næste år afholdes der en mindehøjtidelighed i forbindelse med, at det er 75 år siden, at den britiske besættelse af Færøerne ophørte.

Storbritannien besatte Færøerne, så de ikke skulle falde i tyske hænder ligesom Danmark.

- Færøerne og Storbritannien har en begivenhedsrig og spændende historie sammen. Storbritannien er vores nærmeste nabo, og nu gælder det om at holde fast og styrke det gamle venskab og de gode relationer mellem landene, siger Bárður Nielsen.

Den eneste udskydelse af Brexit betyder, at Storbritannien forlader EU senest 31. januar næste år.