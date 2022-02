Færøerne får ny landsstyremand med synshandicap

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 23. februar 2022 - 15:44

Folkeflokken stod i sidste uge med et stort problem, da partiets formand og landsstyremand for finansanliggender, Jørgen Niclasen måtte træde tilbage på grund af spirituskørsel.



Til alles overraskelse er 53-årige Uni Rasmussen indsat som ny landsstyremand. Han har kun siddet i lagtinget siden 2019.



Folkeflokken har i to dage diskuteret, hvem skulle være ny landsstyremand, og ifølge flere færøske medier var mere erfarne politikere mere oplagte. Der var ikke fuld enighed om, at Uni Rasmussen skulle blive ny landsstyremand.

Får god hjælp

Udover at være forholdsvis uerfaren som politiker er Uni Rasmussen også blind, hvilket kan give udfordringer i arbejdet.



- Jeg er meget spændt på opgaven, og jeg ser frem til at komme i gang. Jeg ved, at jeg vil få godt hjælp med på vejen, sagde Uni Rasmussen i sin tale, da han blev indsat torsdag 23. februar.



Til Kringvarp Føroya siger Uni Rasmussen, at han i dag bruger forskellige hjælpemidler, men at han vil få god hjælp fra administrationen, og han er også blevet lovet hjælp fra lagmandskontoret.

Fåmælt partiformand

Jørgen Niclasen deltog også ved overdragelsen, hvor han skulle give stafetten videre til Uni Rasmussen.



Jørgen Niclasen har været meget fåmælt, siden han blev taget for spirituskørsel for 12 dage siden. Han har i en kort kommentar undskyldt for sin opførsel.



Siden Jørgen Niclasen stoppede som landsstyremand har gisningerne været, om han vil fortsætte som formand. Et landsmøde er lige om hjørnet, og der har været uro i partiet.



Flere i baglandet har ønsket en ny formand, fordi partiet er blevet for konservativt.



I en kort kommentar til Kringvarp Føroya siger han, at han ikke vil stå i vejen, hvis partiet ønsker en ny formand.

Jørgen Niclasen genindtræder i lagtinget.