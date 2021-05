Færøerne får medlemsskab i WHO

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 27. maj 2021 - 08:14

Landsstyremanden i sundhedsanliggender, Kaj Leo Holm Johannesen, Sambandsflokkurin, fik onsdag besked under en videokonference på WHO´s årsmøde, at Færøerne bliver optaget i WHO.



Færøerne får ikke stemmeret ved årsmøder og på bestyrelsesmøder, men vil have samme rettigheder og forpligtigelser som lande, der er fuldgyldige medlemmer. Færøerne får også taleret og kan få egne sager bragt op på møder.



- Lige siden jeg blev landsstyremand, satte jeg det som mål at Færøerne skulle få associeret medlemskab i WHO så hurtigt som muligt. Jeg er derfor glad for, at processen har gået så hurtigt, og at Færøerne i dag har fået associeret medlemskab i WHO, siger Kaj Leo Holm Johannesen.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Kiista Fencker, ønsker Færøerne tillykke med medlemskabet, men kan ikke løfte sløret for, om Grønland går i samme retning.

- Det er ikke noget, vi politisk har drøftet endnu, så jeg kan på nuværende tidspunkt ikke melde ud, om vi er klar til sådan et medlemskab, siger Kiista Fencker til Sermitsiaq.AG.

Adgang til viden

Færøernes medlemskab vil få stor betydning for udviklingen af sundhedssektoren på Færøerne, pointerer Kaj Leo Holm Johannesen.



- Færøerne får nu adgang til meget værdifuld viden og forskning indenfor sundhedssektoren, som vi ikke har haft adgang til før. Vi får også mulighed for at oprette betydningsfulde samarbejder med andre lande på dette område, siger landsstyremanden.

Har også noget at give

Færøerne er også i den position, at landet kan bidrage med nyttig viden i WHO’s regi.



Verden er ramt af koronakrisen, og på Færøerne har man været helt fremme i skoene, når det gælder at udvikle test, opspore smitte, sætte folk i karantæne og vaccinere. Derfor har Færøerne haft smitten under kontrol og kommet godt igennem krisen indtil nu.



Medlemskabet i WHO er betydningsfuldt, når det gælder krisestyring i tilfælde som koronakrisen.



- Vi har fulgt WHO´s anbefalinger om, hvordan vi skal bære os ad i forbindelse med pandemien. Nu er vi med, hvor afgørelserne bliver truffet, og vi får adgang til den nyeste viden og forskning med det samme - og vi har også mulighed for at komme med vores bidrag, slutter Kaj Leo Holm Johannesen.