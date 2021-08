Færøerne dropper kinesisk teleleverandør

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Mandag, 23. august 2021 - 13:09

Det lå i kortene, at Huawei skulle være leverandør, når Føroya Tele skulle skifte fra 4G til 5G. Huawei og Føroya Tele testede netværket i juni 2019.



Siden har der været politisk pres på Færøerne på at vælge en udbyder fra både kinesisk og amerikansk side.



Omkring samme tid som Færøerne testede 5G-nettet valgte Danmark at se bort fra Huawei.



Øjnene har været rettet mod Føroya Tele lige siden, og 19. august offentliggjorde det offentligt ejede Føroya Tele, på et pressemøde, at man har valgt Ericsson som leverandør til 5G-telenetværket.



- Vi har siden 2019 set på udbyderne på markedet, Nokia Huawei og Ericsson, og vurderet disse udbydere fra flere kriterier. Hvilken teknologi har de, sikkerhed og hvilket samarbejde kommer vi at indgå i og hvad er prisen osv. Ud fra en helhedsvurdering har vi valgt Ericsson, siger Jan Ziskasen, direktør for Føroya Tele til Kringvarp Føroya.

Pres fra Kina og USA

Færøerne har været under pres i tiden op til valget af en 5G-udbyder. Blandt andet advarede daværende amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, i november 2019 om at vælge Huawei, fordi hun mente, at man ikke kunne skelne Huawei fra den kinesiske stat og spionage.



- Som en Nato-allieret bliver vi nødt til at have sikker og åben kommunikation og udveksling af efterretninger. Kan vi ikke gøre det på grund af Kinas kommunistiske kontrol af virksomheder, så er vi bekymrede, sagde Carla Sands efter en konference på Christiansborg i november 2019.



Omkring samme tid var den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie, på Færøerne og truede med, at Færøerne ikke får en frihandelsaftale med Kina, hvis Færøerne ikke valgte Huawei.

Kritisk infrastruktur

Efterfølgende er der også vedtaget en lov i Danmark om kritisk teleinfrastruktur, og lignende lovgivning skal også laves på Færøerne.



Statsminister Mette Frederiksen har også udtalt, at teleinfrastruktur i fremtiden kan defineres som sikkerhedspolitik.



Direktøren for Føroya Tele, Jan Ziskasen, siger, at han ikke føler sig presset af det politiske system til at træffe en afgørelse, som gør at Huawei bliver fravalgt, som Færøerne har samarbejdet med siden 2015.



- Det er en afgørelse, som vi som ledelse og bestyrelse har truffet suverænt, siger Jan Ziskasen til Kringvarp Føroya.



Føroya Tele vil ikke oplyse prisen på aftalen.

Det andet, mindre færøske teleselskab Nema udtaler til Kringvarp, at selskabet fortsætter med at bruge Huaweis 5G-teknologi indtil regeringen stopper det.