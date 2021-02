Færøerne beskytter vigtig lakseeksport

Redaktionen Mandag, 08. februar 2021 - 14:32

De færøske lakseeksportører klarer sig fortsat på det store turbulente kinesiske marked, hvor mange er corona-forskrækkede. Men det har sine omkostninger.

Og selv om priserne er faldet voldsomt, er der fortsat en betydelig færøsk eksport til Kina, skriver avisen Sermitsiaq.

Færøernes fiskeeksport af især opdrættede laks til Kina står i modsætning til den grønlandske- og fiskeeksport ikke på vågeblus på foreløbig ubestemt tid i lyset af den tilspidsede strid mellem Kina og de vestlige lande, herunder EU og USA, om corona-virus kan spredes til mennesker via frossen og nedkølet kød, der importeres af Kina.

De færøske myndigheder, Heilsufrødiliga (Færøernes Fødevare- og Veterinærmyndighed), har med landsstyrets opbakning, sammen med eksportørerne føjet sig over for kineserne. Hvert parti laks, et firma sender fra Færøerne til Kina, skal testes for corona. De færøske myndigheder skal i et sundhedscertifikat, der følger med varerne, bekræfte, at der ikke er covid-19-virus i partierne. Ellers kommer fiskene ikke ind i Kina.

Færøerne har således siden 1. januar opfyldt Kinas nye strenge krav til sundhedscertifikater, som alle lande med eksport af fisk og fiskeprodukter til Kina skal opfylde.

