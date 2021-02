Færøerne atter coronafri

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 26. februar 2021 - 17:44

Tendensen har været klar lige siden nytår. Antallet af smittede har ligget på det minimale, og fredag 26. februar kunne landslægen melde ud, at ingen er smittet med corona på Færøerne.



Det er første gang siden 3. juli, at Færøerne er coronafri. Dermed er Færøerne et af de få lande i verden, hvor smitten med covid-19 ikke er udbredt blandt befolkningen.



- Det er gode nyheder at få. På Færøerne har vi gjort meget rigtigt. En af styrkerne har været, at vi har holdt fast i den samme strategi med at teste, opspore og isolere folk. Vi har ikke altid været enige i alle detaljerne, men hver gang smittetallet er steget, har vi stået sammen og stoppet smitten at brede sig, siger lagmanden Bárður á Steig Nielsen.

Kræver forsigtighed

Færøerne har - siden coronapandemien blussede op for et år siden - oplevet høje og lave smittetal flere gange. Smitten steg kraftigt i midten af marts 2020. Færøerne blev igen coronafri i maj, men smitten blussede op juli og august. Henover efteråret har smittetallene været forholdsvis lave, men i juleferien steg smittetallet endnu engang.



Selv om Færøerne endnu engang er coronafri, så minder landslægen om, at færingerne stadigvæk skal passe på.



- Vi får smitte igen, fordi vi får det udefra, og vi er specielt urolige for de mere smitsomme og sygdomskaldende varianter, som er dominerende i Europa, siger landslæge Lars Fodgaard Møller til Kringvarp Føroya.



- Vi skal fremover stadigvæk holde os væk fra større forsamlinger og have god hygiejne. Vi risikerer at sætte det hele over styr, hvis vi åbner det hele op nu. Der skal bare en superspreder til med en smitsom variant, så kan det gå meget galt, understreger Lars Fodgaard Møller.

Genvurderer genåbning

Lagmanden er enig i, at det er nødvendigt at passe på, så smitten kan holdes på at så lavt niveau som muligt.



Men de lave smittetal, og det at flertallet at færingerne kan være vaccineret om tre måneder, gør det muligt justere i forhold til at åbne samfundet op igen.



- Vi har stort set levet frit på Færøerne, men alligevel er der nogle restriktioner, som er gældende. I landsstyret ser vi på, hvad vi kan gøre de kommende måneder i forhold til gældende anbefalinger. I næste uge vil vi orientere om ændringerne, siger lagmanden.



Test ved grænsen bliver dog stadig gældende resten af året, har landsstyret sagt.



I alt har der været 658 tilfælde af corona på Færøerne. En person er død med corona.



Otte procent af befolkningen har fået første vaccinestik, og knapt fem procent er færdigt vaccineret.