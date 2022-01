Færøerne vil afskaffe coronarestriktioner

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 21. januar 2022 - 10:47

Færinger kan se frem til en normal hverdag uden coronarestriktioner fra den 1. marts. Lagmand Bárður á Steig Nielsen fremlagde fredag en exit-strategi, for hvordan Færøerne får en normal hverdag igen.



- Jeg tør ikke sige, at vi er færdige med corona, for der kan komme nye varianter. Men situationen på Færøerne er god, fordi så få bliver alvorligt syge. Omikronvarianten gør, at vi for første gang tør offentliggøre planer, som først bliver sat i værk om en måned, siger Bárður á Steig Nielsen.

Exit-strategi skal udføres i tre trin.

Fra den 1. februar kan barer og restauranter have åbent igen, som de vil. Personer, som har fået mindst to vaccinestik, skal ikke i karantæne, hvis de har været i nærkontakt med en smittet, og man vil foretage færre så PCR-test. Kun syge og folk med en positiv kviktest skal pcr-testet.



Fra den 15. februar er det kun coronasmittede, som skal i karantæne.



Den 28. februar udløber alle restriktioner. Dog tages der forbehold for, om sygehusvæsenet er under pres på det tidspunkt.

Må komme videre

Formanden for epidemikommissionen, politimester Michael Boolsen, deltog også på pressemødet. Han siger, at kommissionen er tryg ved situationen, selv om positivprocenten i øjeblikket ligger omkring 17 procent, og man i flere dage i træk har ligget omkring 700 smittede om dagen.



-Vi er nødt til at komme videre, og forhåbentligt er dette vejen til at få en normal hverdag igen. Hvis situationen ændrer sig, så vil vi tage stilling ud fra det, siger Michael Boolsen.

Få indlagte

Der er kun indlagt en patient på sygehuset med corona. I det hele taget har der været få indlagte siden omikron-varianten fik overtaget.



Ifølge vicedirektør på Landssygehuset, Tummas í Garði, er det årsagen til, at man kan lægge en exit-strategi.



-Vi kan se, at omikron er mildere. Folk har også været lydhøre overfor anbefalingerne, og det er lykkedes godt med at få smittetallet ned. Det er også få, som er døde af og med coronasmitten, siger Tummas í Garði.



Næsten 93 procent af alle færinger over 12 år har fået et vaccinestik, mens 91 procent har fået to, og 48 procent over 18 år har fået tre vaccinestik.



15 færinger er døde med covid-19.