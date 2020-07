Færøerne åbner repræsentation i Tel Aviv

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 24. juli 2020 - 09:10

Det sker efter hans møde onsdag med den israelske ambassadør Benny Dagan. Jenis av Rana mødte den israelske ambassadør lige efter mødet med USA´s udenrigsminister Mike Pompeo.



- Både på Færøerne og i Danmark er der politisk modstand imod at lægge repræsentationen i Jerusalem, og jeg vil ikke miste muligheden for en oprette en repræsentation med at fastholde ønsket om Jerusalem. Derfor bliver det i Tel Aviv. Så kan det være, at vi senere kan flytte den til Jerusalem, siger Jenis av Rana til nyhedsportalen in.fo.



USA er blandt de få lande, som har flyttet sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Danmarks ambassade ligger fortsat i Tel Aviv.

Koalitionsaftale

Lagmand Bárður Nielsen fastslog i november, at repræsentationen ikke skulle ligge i Jerusalem, som det lille koalitionsparti Miðflokkurin ønsker.



I koalitionsaftalen mellem Folkeflokken, Sambandspartiet og Midterpartiet står, at repræsentationen skal ligge i Israel.



- Den færøske regering ønsker at åbne en repræsentation i Israel. Det er ikke den færøske officielle linje, at en repræsentation skal ligge i Jerusalem, erklærede Bárður Nielsen i november et par måneder efter trepartiregeringens tiltræden.

I forvejen har Færøerne repræsentationer i Moskva, Reykjavik, Bruxelles, London, København og Beijing. Færøerne forbereder også en repræsentation i Washington.