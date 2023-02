Færøerne åbner repræsentation i Nuuk

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 14. februar 2023 - 09:06

Færøerne har en del handelssamarbejde med Grønland, og det skal prioriteres endnu højere. Derfor åbner Færøerne et repræsentationskontor i Nuuk, oplyser landsstyremand for udenrigsanliggender, Høgni Hoydal, til Kringvarp Føroya.



Færøerne etablerer i første omgang kontoret hos den islandske repræsentation.



- Grønland er i stor udvikling på mange områder. Der er meget, som færøsk erhvervsliv og færøske serviceydere kan samarbejde med Grønland om. Grønland er begyndt at sejle til Færøerne med Arctic Line, og vi bør også komme ind på det grønlandske marked. Der er mange omstændigheder, som taler for, at vi samarbejder meget mere, siger Høgni Hoydal.

Inspiration fra Island

Høgni Hoydal har meddelt sin grønlandske kollega, Vivian Motzfeldt, at Halla Nolsøe Poulsen, der er repræsentationschef i Island, i første omgang at vil være Færøernes repræsentant i både Grønland og Island.



Færøerne har i de seneste 15 år haft repræsentationskontorer i Island, og nu skal Halla Nolsøe Poulsen til at være på deltid i Grønland og opbygge nogle rammer for et fremtidigt samarbejde.



- For at sige det ligeud, så har Island fået meget ud af at have repræsentationskontor i Nuuk indtil nu. Mange forbindelser er skabt, blandt andet i byggebranchen. Det er på tide, at Færøerne gør opmærksom på, at vi har et broderfolk i Grønland, som vi bør vi have en direkte forbindelse til og ikke altid igennem Danmark, siger Høgni Hoydal.

USA næste år

Det forrige landsstyre arbejdede med at åbne er repræsentationskontor i Washington. Høgni Hoydal oplyser, at de nye landsstyre, som kom til magten i december sidste år, vil fortsætte det arbejde.



- Vi forsøger at finde pengene, og vi håber at kunne åbne det kontor i 2024. Det næste skridt er at få udpeget en repræsentationschef, som skal arbejde på fuldtid i Grønland, siger Høgni Hoydal.