Nu vil færingerne jagte sæler

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Mandag, 18. marts 2019 - 12:16

Færøernes lakseksport kan komme under pres på grund af ureguleret fangst af sæl. Det skal ændres. Landsstyremanden for fiskeri, Høgni Hoydal (Tjóðveldi/Republikanerne), har fremsat et lovforslag, som giver færingerne ret til at udnytte havets ressourcer.

- Vi laver en lov, som stadfæster vores rettigheder til bæredygtig fangst fra havet. Lignende lovgivning har vi også for fugle, fisk og grindehval. Du kan å ret til at jagte sæl, men så kræves der en tilladelse, og der bliver lavet en vurdering af sælbestanden, siger Høgni Hoydal til Det Færøske Nyhedsbureau.

Eksport til USA i fare

Lovinitiativet skal sikre, at lakseeksporten til USA kan fortsætte uhindret.

I bemærkningerne til det færøske lovforslag fremgår det, at USA har sat The Marine Mammal Protection Act i kraft.

Den amerikanske lov stiller krav til lande, som eksporterer fisk og fiskevarer til USA. Kravene omhandler bifangst af havpattedyr i forbindelse med fiskeri og for aflivning af sæl i forbindelse med fiskeopdræt.

- Skal laks eksporteres til USA, skal man indføre forbud mod planlagt aflivning af sæl i forbindelse med fiskeopdræt. Det kan næppe undgås, at sæl i et vist omfang bliver dræbt, hvis den gør skade på udstyr, men det skal være inden for nogle rammer og være biologisk bæredygtig, står der i bemærkningerne til forslaget.

Sæljagt skal kræve tilladelse

Sælfangst har ikke foregået på Færøerne i nyere tid. Der er heller ingen lov om sælfangst, men ifølge dyrevælfærdsloven må man ikke skyde sæl med haglgevær, men kun med riffel.

Inden våbenloven blev strammet, kunne alle eje et haglgevær, men det krævede en særlig tilladelse til at eje en riffel.

Denne særlige tilladelse er blevet givet dem, som har opdrætsanlæg, så de kan aflive sæler, som kommer for tæt på og gør skade på udstyr.

Ifølge den nye lovgivning skal der skaffes mere viden om bestanden, og al fangst skal registreres. Man skal have en særlig tilladelse til at fange sæl, og den tilladelse kan også gives til opdrættere, så længe fangsten er bæredygtig.

- Vi kan regulere dette i vores egen lovgivning, så vi ikke kommer under unødvendigt pres. Det var også sådan vi løste sagen med grindefangst. Vi skal selv have lovgivning, som sikrer bæredygtig fangst af vores egne ressourcer. Det er meget vigtigt for os, siger Høgni Hoydal.