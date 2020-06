Færinger kan få dansk cpr-nummer

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 23. juni 2020 - 13:00

Færinger, som bor på Færøerne og skal søge ind på en dansk skole eller som skal rejse til Danmark for at blive behandlet på et hospital, støder ofte på praktiske problemer. Færøerne har et cpr-system, og Danmark har et andet.



Derfor har færinger ofte problemer med at udfylde de krævede papirer, som kræves i Danmark.



Nu bliver der måske fundet en løsning på problemet.



Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger i et svar til folketingsmedlem Edmund Joensen (Sambandspartiet), at lagmanden og statsministeren har drøftet problemstillingen med at tildele personnummer til færinger.

Lovforslag på vej

- Regeringen har for at kunne imødekomme ønsket til hensigt i den kommende folketingssamling at fremsætte et lovforslag, der gør det muligt for en færing at få tildelt et dansk personnummer ved at rette henvendelse til Rigsombudsmanden på Færøerne, siger Astrid Krag i et skriftligt svar til Edmund Joensen.



Edmund Joensen siger, at problemstillingen er en del af grænsehindringerne i rigsfællesskabet. I 2014 vedtog folketinget et beslutningsforslag om at fjerne grænsehindringer, og en af de store hindringer har været, at færinger, bosiddende på Færøerne, ikke har kunne få et dansk cpr-nummer.



- Det er en sag, som Sambandspartiet har arbejdet med i mange år, og vi glæder os over, at man nu er kommer i mål med sagen, siger Edmund Joensen.