Færinger efterspørger dansk cpr-nummer

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 01. april 2021 - 08:59

270 færinger har søgt om et dansk cpr-nummer hos rigsombudsmanden fra 1. januar til 11. marts. Rigsombudsmanden har også fået 102 ansøgninger om NemID.



Det oplyser lagmanden Bárður á Steig Nielsen, Sambandspartiet, i et svar i lagtinget til Høgni Hoydal, Tjóðveldi.



Hidtil har kun været muligt for færinger, der er bosiddende i Danmark, at få et dansk cpr-nummer.



- Det er allerede nu et klart signal om, at det har været et stort behov på Færøerne at få muligheden at få cpr-nummer og NemID. Med de nye muligheder er det blevet lettere hos færinger at kommunikere og få adgang til danske institutioner, siger Bárður á Steig Nielsen.

Færøsk digitalisering

Færøerne har indført en digital signatur, og arbejdet er lavet under projektet med navnet “Digitale Færøerne”. Formålet er, at færøske borgere skal have mulighed for at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder.



Høgni Hoydal indikerer i sit spørgsmål til lagmanden, at det kan have konsekvenser for udviklingen af den færøske digitale signatur, at færinger bosiddende på Færøerne kan få et dansk cpr-nummer. Tjóðveldi har før fremført, at formålet med loven har været at knytte Færøerne tættere til Danmark.

Lagmanden afviser bekymringerne

- Det er vigtigt ikke at blande NemID og den færøske digitale signatur sammen. Den digitale signatur bliver brugt på Færøerne. NemID bliver brugt af færinger i deres kommunikation med udenlandske institutioner udenfor Færøerne. Systemerne er ikke i konkurrence med hinanden, men er til hvert sit brug, og det står enhver frit at vælge, siger lagmanden.



Da lovforslaget kom i efteråret fremgik det, at det var særligt indenfor fire områder, at færinger har brug for et dansk cpr-nummer.



Det er indenfor sygehusvæsenet, personer som er ansatte hos staten eller får pension fra den danske stat eller som forbereder sig på at flytte til Danmark, har brug for nem-ID. De sidstnævnte har ofte brug for et dansk cpr-nummer til at søge om SU og andre ting i god tid.