Færingehavn kalder på turister

Der er delte meninger om hvad der skal ske med Færingehavn. Tidligere udmeldinger har lydt på at det skal rives ned, men turistoperatørerne vil hellere bevare stedet, da det har en værdi for turisterne.

I stedet foreslår de en nænsom renovering, så det er lettere og mere sikkert at bevæge sig rundt i området, skriver avisen Sermitsiaq.

En nusset ordrebog med bestillinger på seler, livremme og lommetørklæder ligger opslået på disken i hvad den engang var et aktivt handelskontor. Datoen lyder 28. august 1963. Det er som at træde ind i en tidslomme at besøge spøgelsesbyen Færingehavn; fascinerende, skræmmende og vemodigt på samme tid.

Færingehavn var den største af de havne, som færøske fiskere anlagde og drev i perioden fra 1927 og frem til 1980’erne. I storhedstiden i 1960’erne var der mere end 1.000 beskæftigede i det lille samfund, hvor tiden gik med at fiske, salte, fryse og udskibe torsk til de nordiske markeder.

Vil rive byen ned

I dag er den forladte spøgelsesby et yndet udflugtsmål. Men i takt med at bygningerne forfalder mere og mere, efterspørges en plan for området. For skal det ryddes eller blive stående? Eller skal det måske renoveres med henblik på turisme?



I 2016 indgik daværende Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Lagmanden en samarbejdsaftale mellem Grønland og Færøerne. I regi af aftalen har der været dialog om oprydning af de færøske efterladenskaber i Grønland.

