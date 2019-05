Færing stiller krav om ministerpost

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Mandag, 20. maj 2019 - 08:14

Den færøske melding kommer, efter at folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) har udtalt, at IA gerne vil besætte en ministerpost for Arktis, hvis IA bliver afgørende for, hvem bliver den næste statsminister i Danmark.

Om det har fået Annika Olsen til reagere med et tilsvarende krav er uvist, men i et læserbrev siger hun, at Færøerne bør få den ministerpost.



- Som en arktisk nation bør vi presse på med at få taletid og de platforme, vi kan få til at forsvare vores interesser. En færøsk minister for Arktis vil i al fald give os større tyngde end nuværende færøudvalg i Folketinget, siger Annika Olsen.



Hun siger ikke noget om i sit læserbrev, om det vil være et ultimativt krav fra Folkeflokken, om de kommer i en gunstig situation.



Samme dag, som valget blev udskrevet, sagde formanden for Folkeflokken, Jørgen Niclasen, i en formandsrunde i færøsk tv, at partiet vil støtte en blå blok, om de bliver afgørende.

Adgang til Arktisk Råd

Annika Olsen er ikke hvem som helst i færøsk politik. Hun er i dag borgmester i Færøernes største by Thorshavn, og hun har tidligere bestridt to ministerposter og var også fra 2011 til 2015 vicelagmand.



Hun argumenterer for, at en færøsk ministerpost for Arktis vil bane vejen til et fuldgyldigt medlemskab af Arktis Råd.



- Som nordisk samarbejdsminister i fire år og i dag som medlem i "Artic Mayors Forum" har jeg fulgt meget med i arktisk politik, og derfor har det min største interesse. Jeg har set, hvad lande vil gøre for at få adgang til det arktiske område. Dette kunne være vores springbræt til fuldgyldigt medlemskab i Arktisk Råd, siger Annika Olsen.



Folkeflokken plejer at indgå i Det konservative Folkepartis folketingsgruppe.



Republikanerne: Færøsk minister står i vejen for løsrivelse

Magni Arge, folketingsmedlem for selvstyrepartiet Tjóðveldi/Republikanerne, har ikke høje tanker om Annika Olsens forslag. Han undrer sig over, at et medlem af et parti, der i grunden ønsker at løsrive sig fra Danmark, vil have en dansk ministerpost.



- Det skulle ikke undre mig, om danskerne ville sige ja tak til tilbuddet fra Annika Olsen, fordi så sidder hun på den rigtige side og styrer kolonierne på Færøerne og Grønland, og gør livet lettere for den danske regering. Folkeflokken smelter sammen med den danske overmagt, og al vilje til at hjemtage magt til Færøerne stopper op, siger Magni Arge.



Tjóðveldi har tidligere sagt, at de ikke på forhånd vil pege på en blå eller rød regering, men forhandle sig frem til, hvem vil give Færøerne de bedste muligheder for at styre selv.



I Magni Arges svar til Annika Olsen er der ikke noget der tyder på, at Tjóðveldi vil kræve en dansk ministerpost.



- Vi er kommet langt på vej i selvstændighedskursen. Nu gælder det om at løfte os ud af hjemmestyrekaosset og ikke synke længere ned i det, siger Magni Arge.