Færdselsuheld ved tunnellen i Nuuk

Anders Rytoft Mandag, 23. januar 2023 - 16:43

To biler er kollideret ved tunnellen i Nuuk.

Det oplyser Søren Bendtsen, vagtchef hos Grønlands Politi.

Ulykken er fundet sted ved 16-tiden, forklarer han og tilføjer:

- Tunnellen er ryddet igen. Afspærringen er ophævet, så der er hul igennem, siger han.

Brandvæsenet er involveret

Søren Bendtsen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, om hvorvidt der er sket nogen personskade, men han fortæller, at der er betydelige skader på bilerne. Politiet har desuden rekvireret en ambulance, fordi man har vurderet, at der muligvis ville være behov for det. Vagtchefen kan dog ikke sige, om der har været behov for den.

- Det har vi ikke fået tilbagemelding på endnu, oplyser Søren Bendtsen.

En patrulje har sagsbehandlet, mens en anden patrulje har reguleret færdslen.

Vagtchefen forklarer, at brandvæsenet har været involveret. Det skyldes blandt andet, at det kan være livsfarligt, hvis der er skade på batteriet fra en hybridbil, hvis man kommer til at røre det. Der skal man passe på, forklarer han.