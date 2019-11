Fælles sprog skal styrke indsatsen mod seksuelle overgreb

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 07. november 2019 - 15:26

- Børn, der er født i 2022 skal være den første årgang, der ikke bliver ofre for seksuelle overgreb, siger naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen under et pressemøde torsdag.

En ny håndbog, ”Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn” er nu tilgængelig og skal sendes til samtlige skoler, fritidstilbud, daginstitutioner og andre relevante steder, hvor børn færdes. Naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen oplyser, at håndbogen også er velegnet til alle, såvel uddannede og uuddannede.

- Det er vigtigt, at arbejdet for at nedbringe seksuelle overgreb mod børn skal koordineres i hele landet, men også de relevante myndigheder imellem, lyder det fra naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen.

Håndbogen

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold har under projektet Killiliisa udarbejdet håndbogen, der er rettet mod fagpersoner, der arbejder med børn. Håndbogen indeholder retningslinjer og mulige scenarier for, hvordan man kan arbejde med børn, der udviser tegn på mistrivsel og seksuelle overgreb.

Formålet med håndbogen er at ensrette arbejdet for at hjælpe børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, og for at skabe fælles forståelse for begreberne om seksuelle forbrydelser og muligheder for at arbejde for børn.

Ofre hjælpes med det samme

- Uanset, om gerningsmanden er dømt, så skal barnets ve og vel være i centrum lige så snart en indberetning kommer til kommunen, eller politiet får en anmeldelse om sagen. Vi skal ikke vente på, at en gerningsmand bliver dømt, før barnet skal hjælpes.

Naalakkersuisoq påpeger, at hun regner med, at anmeldelser af seksuelle overgreb mod børn vil stige ved hjælp af håndbogen, der belyser og informerer, hvordan man skal gøre, når man finder frem til børn der mistrives og som har været udsat for seksuelle overgreb.