Fælles arbejdsgruppe skal vurdere muligheden for handelsaftale med Island

Søndag, 25. juni 2023 - 11:40

Grønlands og Islands udenrigsministre mødtes den 22. og 23. juni i Nuuk, og her bekræftede man samarbejdserklæringen mellem Grønland og Island, der blev underskrevet i Reykjavik den 13. oktober 2022.

De to politikere, Islands udenrigsminister, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og Grønlands naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S), forpligtede sig til at arbejde for at identificere hindringer og muligheder for "retfærdige bilaterale handelsrelationer mellem Grønland og Island."

De ministre har derfor aftalt at oprette en arbejdsgruppe:

Arbejdsgruppe skal undersøge mulighederne

- Til dette formål blev vi enige om at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der skal udarbejde et studie om gennemførligheden (feasibility) af at etablere en fremtidig handelsaftale, der på robust måde undersøger alle relevante aspekter knyttet til handelen mellem vores to lande, herunder fiskeri sektor relaterede samarbejde og handel, og samtidigt fremhæve mulige gensidige fordele ved en sådan aftale, skriver Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel i en pressemeddelelse.

Det fremgår videre, at de detaljerede vilkår, mål og rammer for gennemførlighedsstudiet skal defineres af arbejdsgruppen.



- Efter afslutningen af gennemførlighedsstudiet er vi enige om at indlede samtaler om fremtiden for vores handelsforbindelser, skriver Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel.