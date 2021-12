Facebook-trend kan medføre bøde

Kassaaluk Kristensen Fredag, 17. december 2021 - 10:58

Køb et lod for 65 kroner, og få en chance for at vinde et hjemmestrikket moskussjal. Eller køb et lod for 30 kroner for at vinde en taske.

Sådanne opslag popper op på diverse køb og salgssider på de sociale medier, hvor privatpersoner sælger lodnumre til flere personer for derefter at trække en vinder.

Grønlands Politi oplyser, at privatpersoner og lokale virksomheder har henvendt sig til politiet for at få svar på lovligheden omkring fremgangsmåden. Det bekræfter sekretariatschef i Grønlands Politi, Emil Maegaard-Hoffmann til Sermitsiaq.AG.

- Der er henvendelser, som vi skal følge op på og undersøge, om der er sket ulovligheder i det pågældende opslag, oplyser sekretariatschefen.

Må kun benyttes til velgørenhed

Men sådan en fremgangsmåde må kun benyttes til et velgørende formål eller et formål af almen interesse. Privatpersoner må ikke starte en offentlig indsamling eller bortlodning som lotteri eller tombola til egen vinding.

Det påpeger Grønlands Politi i et opslag på deres Facebookside.

- Offentlige bortlodninger (radiobingo, bal, forestillinger eller andre arrangementer, hvor deltageren fx kan vinde en præmie) skal godkendes af politiet. Man må derfor ikke afholde sådanne arrangementer før man har fået godkendelsen fra politiet, skriver Grønlands Politi i sit opslag.

En indsamling eller bortlodning er kun lovlig, hvis den er til enten:

Et velgørende formål (Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors eller andet velgørende lignende)

Et formål af almen interesse (studietur til skolebørn, restaurering af kirken eller lignende)

Kan ende i en bøde

Grønlands Politi forklarer endvidere, at det kun er foreninger og komitéer, der kan få tilladelse til bortlodning.

- Det er derfor ikke tilladt at lave lotterier eller lignende, hvor pengene går som fortjeneste til privatpersoner eller firmaer, lyder det.

Grønlands Politi understreger, at det kan føre til en bøde at overtræde reglerne for offentlige indsamlinger og bortlodninger.