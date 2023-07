Fåreholderne føler sig forbigået i dialog om konsulenttjenestens fremtid

Jensine Berthelsen Tirsdag, 04. juli 2023 - 13:42

De ansatte hos den hidtidige konsulenttjeneste for landbrug er usikre på deres fremtid, det fortæller Aqqalooraq Frederiksen, der er i tvivl om hvorvidt han stadig er ansat som konsulent:

- Vi har, da sagen blev frembragt først forsøgt at finde ud af, hvad der foregik, men da der ikke var udsigt til nogen dialog, fremkom vi med protestbrev overfor Naalakkersuisut, og før vi fik nogen chance for at komme til orde, er beslutningen nu truffet, fortæller Aqqalooraq Frederiksen.

Der var frem til 1. juli, hvor ISG overtog konsulenttjenesten fire fuldtidsansatte.

Aqqalooraq Frederiksen fortæller til Sermitsiaq.AG, at de ansatte blev lovet ansættelsestilbud, men har stadig ikke fået det tilbud, nu hvor ISG har overtaget konsulenttjenesten.

De samvirkende fåreholderforeninger støtter kampen

Landbrugserhvervet i Sydgrønland er organiseret i De samvirkende fåreholderforeninger (SPS). Organisationen har netop overstået årsmødet som skete for nyligt, hvor den nye bestyrelse endnu ikke har konstitueret sig.

De er, ligesom de ansatte usikre på hvad der kommer til at ske, nu hvor Naalakkersuisut har besluttet at fjerne konsulenttjenesten fra dem for at lade ISG overtage tjenesten:

- Vi har sammen med det hidtidige konsulenttjenste forsøgt at finde ud af, hvorfor det var nødvendigt at splitte tjenesten og administrationen op. Derudover har vi bakket op om protesten og skrevet til Naalakkersuisut for at få informationer om, hvad der ligger til grund for at adskille konsulenttjenesten fra den øvrige administrative tjeneste, men er ikke blevet klogere om årsagen, siger fungerende formand for SPS, Elna Jensen.

Bevilling på 3,2 millioner kroner

På hovedkonto 73.04.02 kan det læses at midlerne er afsat til forskellige formål inden for landbruget, herunder drift af administrationskontoret i Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut, konsulentydelser til landbrugerne samt udviklingsarbejde i Forsøgsstationen i Upernaviarsuk.

Naalakkersuisut forklarer i en pressemeddelelse at SPS får lov til at beholde de lidt over 400.000 kroner mens de knap 2,8 millioner kroner fremover vil blive administreret af ISG.

- Jeg er begejstret for sammenlægningen af Konsulenttjenesten for Landbrug og Innovation South Greenland, da det er et vigtigt skridt mod øget selvforsyning og bedre rentabilitet i landbrugserhvervet. Sammenlægningen rummer store potentialer. Vi bringer det bedste fra begge organisationer sammen og skaber en fælles platform for innovation, nye muligheder og forhåbentlig også for økonomisk udvikling i landbrugserhvervet”, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund i en pressemeddelelse.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få svar på, hvorfor Naalakkersuisut har fundet det vigtigt at få reorganisteret konsulenttjenesten og hvorfor SPS og de ansatte efter deres udsagn ikke er blevet tilstrækkeligt involveret i arbejdet.