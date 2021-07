Fåreholdererhvervet i sund udvikling

Redaktionen Onsdag, 21. juli 2021 - 14:44

Omkring 40 stemmeberettigede deltog, da De Samvirkende Fåreholderforeninger, SPS, holdt ordinær generalforsamling i Qaqortoq i starten af juli, hvor mange andre, der har relation til fåreholderstederne også deltog.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I dagens anledning inviterede SPS naalakkkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø, Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit, borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede, Inuit Ataqatigiit, samt medlemmerne af Fiskeri, Fangst og Landbrugsudvalget i Inatsisartut. På trods af at der stadig er økonomiske driftsudfordringer for nogle fåreholdersteder, er erhvervet i positiv udvikling, mener afgående formand for SPS, Lars Nielsen, der sammen sin kone, Makka Nielsen, driver fåreholderstedet Kangerluarsorujuk.

Positiv udvikling

Der er omkring 38 fåreholdersteder i Sydgrønland og et ved Kapisillit i Nuuk-fjorden, sammenlagt har de omkring 18.000 får og lam. Lars Nielsen oplyser, at flere fåreholdersteder har udvidet deres landarealer i de senere år, og at antallet af moderfår er stigende. Antallet af får og lam på fåreholderstederne varierer mellem 250 og 800. Der er indtil videre kun fire fåreholdere, der samtidig driver kvægavl, mens den fjerde stadigvæk er under opstartsfasen. Grønlands største kvægavler ligger ved Narsaq, og det samlede kvæghold tæller omkring 200 kvæg, og der sælges kvæg i begrænset omfang til Neqi A/S.

