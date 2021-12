Fåreholdere har manglet telefonforbindelse i 21 dage

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 08. december 2021 - 09:28

Fåreholdere i Qanisartuut har ikke haft telefonforbindelse i 21 dage, mens deres internet har været afbrudt i seks dage i november og blev afbrudt igen mandag den 29. november i tre dage.

- Det tager 45 minutter, at sejle til Qaqortoq, mens der er fem kilometer til vores nærmeste nabo. Vi har normalt ingen mobilforbindelse, så vi er meget afhængig af telefonen, hvis der skulle ske noget alvorligt, fortæller Sara Lundgaard Jensen til Sermitsiaq.AG.

Ifølge konsulenttjenesten for landbrug, så er der omkring 30 fåreholdere der har internet og telefonforbindelser igennem en satellit.

- Vi har en liste over telefonnumre, og der er omkring 30 fåreholdere der har telefonforbindelser igennem satellit. Deres numre starter med 1992 og de oplever ofte afbrydelser på deres telefonbindelser, siger leder i konsulenttjenesten for landbrug, Hans Hansen.

Sara Lundgaard Jensen fortæller, at afbrydelserne skifter blandt fåreholderne.

- Når vi får forbindelse så mister andre forbindelser på deres telefon eller internet. Det er frustrerende. Internettet er allerede meget langsomt og vi bruger det til at betale regninger og andre nødvendige pligter, så længe internettet er ok. Men vi ved jo aldrig hvor længe den vil virke, siger fåreholderen.

Føler afmagt

Sara Lundgaard Jensen har valgt at skrive til Tusass offentligt på Facebook, da hun føler afmagt i forhold til at få problemerne løst igennem Tusass’ kundeservice.

- Jeg føler at man hos jer bare lukker øjnene og håber problemerne forsvinder af sig selv. Vi har her i Qanisartuut ikke haft mulighed for at ringe i 15 dage nu, da vores telefon ikke virker. Jeg har henvendt mig hos kundeservice flere gange uden nogen som helst positiv feedback. Men andre fåreholdere har ikke haft telefonforbindelse i flere måneder, skriver fåreholderkvinden blandt andet til Tusass.

Ifølge fåreholderne så har Tusass´ teknikkere været ude og undersøge situationen, men de fik ikke løst de tilbagevendende problemer.

- Vores forbindelser kommer igennem satellit og igennem en parabol. Siden parabolerne blev sat op, så har vi haft problemer. Vi ved aldrig om vi har internet eller telefonnetværk dagen efter eller om alt er afbrudt. Tusass kom blandt andet hertil for at se om der var problemer her, men de sagde problemet var i Nuuk. Det er meget frustrerende, især når det er så dyrt, siger fåreholderkvinden, Sara Lundgaard Jensen.

Andre frustrerede fåreholdere

Det er ikke kun fåreholdere i Qanisartuut der oplever netværk afbrydelser både med telefon og internet. Familien i Saqqaa oplever også konstante afbrydelser.

Asiarpa Motzfeldt og hendes datter Privat foto / assi nammineq assilisaq

- Det er frustrerende, især når vi har børn. Vi er jo nogle gange bekymret, hvis der skulle ske noget med dem. For eksempel regnede det helt vildt meget i sidste uge og vejene blev ustabile. Så det kan være bekymrende, siger Asiarpa Motzfeldt fra Saqqaa til Sermitsiaq.AG.

Asiarpa og hendes familie sparer meget på internet og telefoni. Internettet bliver kun brugt til e-mail og nogle gange facebook. Deres børn som har hjemmeundervisning må slet ikke bruge internettet og familien downloader eller ser ikke film.

- Vi betaler forskelligt om måneden. Det er primært omkring 1.500 kroner om måneden. Sidste gang jeg sendte en klage var det fordi, at vores nabo ikke har haft forbindelse i flere måneder. Nogle gange bliver fåreholderne så frustreret, at de selv prøver at fikse forbindelserne. Men det hjælper jo aldrig, siger Asiarpa Motzfeldt.

Hun fortæller at de nogle gange tager op på toppen af fjeldet, som er meget langt væk bare for at få mobilforbindelse.

Tusass bekræfter problemet overfor Sermitsiaq.AG.

- Det er Tusass’ fejl, at kunderne har ventet så længe uden at få en løsning, og at deres henvendelse ikke blev ordentlig håndteret, skriver Tusass blandt andet til Sermitsiaq.AG.