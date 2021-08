Fåreholder-par opdager ny giftig plante

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. august 2021 - 16:02

På en regnfuld julidag gjorde Kaatiuut Frederiksen og hendes mand Malik Frederiksen en stor opdagelse på en gåtur i Tasiusaq, Kujalleq.

De stødte nemlig på en plante, som ikke er set i Grønland før, fortæller Grønlands Naturinstitut på sin hjemmeside.

– Fredag den 2. juli var der så dejligt udenfor, at min mand og jeg besluttede at gå en tur ud i naturen. Det var lidt overskyet og lidt regnfuldt, men også virkelig varmt. Så stødte vi ind på blomsterne, skriver Kaatiuut Frederiksen til Naturinstituttet.

Vokser 1.100 kilometer væk

Sammen med sin mand, Malik Frederiksen, er hun fåreholder i Tasiusaq.

Planten, som parret opdagede, er en lille busk ved navn blågrå kalmia. Busken er almindelig i USA og Cannada men altså ikke her i landet.

Ifølge Naturinstituttet er det vilde voksested, der er tættest på, Labrador i Canada - omkring 1.100 km væk fra Tasiusaq.

– Når planter findes et nyt sted, er det svært at vide, hvordan de er kommet der. Nogle arter spreder sig ved hjælp af for eksempel fugle, mens andre spreder sig med mennesker. Mennesker spreder planter både med vilje og ubevidst, fortæller forsker Ida B. Dyrholm Jacobsen fra Grønlands Naturinstitut.

Giftig for mennesker

Instituttet oplyser til Sermitsiaq.AG, at der kun var ganske få eksemplarer af planten, der hvor Kaatiuut og Malik Frederiksen fandt den. Nu bliver det spændende og se, om busken vil formere sig, hvis omgivelserne er gunstige for den.

Blågrå kalmia er giftig for mennesker, og nu er Naturinstituttet i gang med at undersøge, om den også vil være giftig for får og lam.