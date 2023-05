Nu får skuespillere en bachelor i ryggen

Anders Rytoft Onsdag, 17. maj 2023 - 10:22

Hidtil er skuespillere blevet udannet med en to-årig erhvervsuddannelse på Grønlands Nationalteater i Nuuk. Men sådan skal det ikke være længere.

Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke oplyser, at sidste hånd er blevet lagt på opgraderingen af skuespilleruddannelsen, som betyder, at uddannelsen i stedet bliver lavet om til en tre-årig bacheloruddannelse.

- Selvom vi i dag allerede kan se vores dygtige skuespillere optræde i og udenfor Grønland, håber vi, at den nye uddannelse kan udklække skuespillere, der er uddannet på niveau med skuespillere på den internationale scene.

Det fortæller Peter Olsen, naalakkersuisoq for uddannelse.

Landets første kunstneriske bachelor

Den nye bekendtgørelse, som træder i kraft 1. juni, baner vej for, at selvom skuespilleruddannelsen bliver en bachelor, så skal skolen fortsat have lov til at optage sine studerende ved en optagelsesprøve.

LÆS OGSÅ: Skuespilleruddannelse opgraderes: Optagelsesprøve skal fortsat give adgang

Ifølge loven skal studerende normalt have bestået en gymnasial uddannelse for at komme ind på en bacheloruddannelse, men det krav gælder ikke for skuespillerskolen, hvor studerende altså også efter en opgradering af uddannelsen skal vise deres evner ved en prøve.

Uddannelsen er landets første kunstneriske bacheloruddannelse.

Studerende kan tidligst starte på uddannelsen til vinter.