Får Grønland et etisk råd?

Mandag, 20. juni 2022 - 17:05

Hvad blev der egentlig af oprettelsen af et etisk råd i Grønland?

Det undrer IA´s inatsisartutmedlem Mariia Simonsen sig over. Derfor stillede hun den 31. maj et paragraf 37-spørgsmål vedrørende oprettelsen af netop et etisk råd.

Tilbage i 2017 vedtog et enigt Inatsisartut at etablere et etisk råd, men det fremgår ingen steder, om dette råd er blevet nedsat.

Den 17. juni 2022 – cirka to uger efter, at Mariia Simonsen stillede sit spørgsmål – modtog hun svar på sin henvendelse.

- Naalakkersuisut kan oplyse, at lovforslaget om oprettelsen af et Etisk Råd blev sat i bero i 2018.

Vil uddybe spørgsmål

Sådan lyder svaret fra Mimi Karlsen, Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed (IA).

- Det er et meget kort svar, men man får svar, som man spørger, siger Mariia Simonsen til Sermitsiaq.AG og tilføjer:

- Det kan være, at det er mit spørgsmål, som ikke har været fyldestgørende, men nu vil jeg spørge hvorfor, det er blevet besluttet, at sagen blev sat i bero tilbage i 2018.

Mariia Simonsen følger op med et nyt paragraf 37- spørgsmål efter Grønlands nationaldag. Hun vil vide, hvorfor man har valgt at sætte projektet i bero og hvad der skal ske med projektet fremadrettet.