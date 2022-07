Vi får endnu et år med lang sæson for rendsdyrjagt

Merete Lindstrøm Mandag, 04. juli 2022 - 15:51

Igen i år bliver det nogle steder muligt at gå på rensdyrjagt for fritidsjægere til 31. oktober og for erhvervsjægere til 31. december. Tyrene må dog ikke skydes under brunsttiden i oktober måned.

Det skyldes, at der de forhenværende år har været meldinger om tyre i brunst, der er blevet skudt og efterladt på stedet.

Jagten går ind 1. august som den plejer.

Fangstområder Kilde: Naalakkersuisut

Der må skydes kør med kalve nogle steder

I region 2, 3 og 4 løber erhvervsfangst til og med 31. december mens fritidsfangst løber frem til og med 31. oktober.

I modsætning til sidste år, så er fangst af køer med kalve er tilladt i region 3 og region 4.

I region 1, 5, 6, 7, 8 og 11 løber erhvervsfangst til og med 15. oktober mend fritidsfangst løber til og med 30. september.

I disse regioner er fangst af køer med kalve er forbudt.

I region 9 og 10 ved Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land løber både erhvervs- og fritidsfangst til og med 31. december. Her er fangst af køer med kalve er forbudt.

For få returnerer licenser med fangst

Departementet for Fangst og Fiskeri oplyser at der fortsat returneres for få rensdyrlicenser udfyldt med fangstmelding til kommunernes servicecentre, selv om dette er lovpligtigt.

- Dette er langt fra tilfredsstillende og gør det svært for APN og Grønlands Naturinstitut at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrbestandenes tilstand i fangstregionerne.

Der arbejdes fortsat på en stramning af lovgivningen, så der bliver sanktions-muligheder for dem, der ikke indrapporterer fangstmeldinger, er beskeden.

Se mere om jagt på rensdyr samt oplysninger om moskusjagt på naalakkersuisuts hjemmeside HER.