Få en telefonisk-besøgsven

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. april 2020 - 10:24

Hvis du er ensom, kan du få en besøgsven over telefonen. Det oplyser organisationen Natteravnene, som i dag opretter en service, de kalder Fællesskabslinjen:

- Hvis man føler sig ensom, har man mulighed for at blive ringet op af en Natteravn. Som Natteravne er vi er vant til at tale med alle om løst eller fast, når vi er på gaden. Det kan vi desværre ikke lige i øjeblikket, men til gengæld kan vi tage en snak over telefonen, skriver Natteravnene.

I Nuuk vil der sidde fire natteravne klar ved telefonerne, og hele landet er velkommen til at benytte ordningen, oplyser formand for Natteravnene i Nuuk, Niels Nielsen.

Bliv ringet op inden for 24 timner

Konceptet fungerer på den måde, at hvis man udfylder en formular på Natteravnenes hjemmeside, vil man inden for 24 timer blive ringet op af en Natteravn til en uforpligtende snak, som måske kan hjælpe mod den ensomhed og isolation.

- Normalt er vi der for de unge i byen. Men i disse ekstraordinære tider kræver det, at alle viser samfundssind og byder ind, hvor de kan gøre en forskel. Vi ved ikke med sikkerhed, om der er et behov for dette, men nu giver vi muligheden, hvis der skulle være nogle derude, der har brug for en snak, udtaler Claus Staunstrup Nilsson, chef for Natteravnene.

Organisationen understreger, at Fællesskabslinjen ikke kan gøre det ud for terapi, og personer, der har brug for det, vil blive oplyst om, hvor de kan få hjælp.

Fællesskabslinjen vil kun være aktiv under nedlukningen af Danmark og Grønland.