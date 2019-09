Få sundhedspersonale i sundhedshusene udfordrer Upernaviks bygder

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 08. september 2019 - 11:05

Naalakkersuisoq for sundhed besøgte Upernavik og dets bygder i starten af september. Der så hun udfordringer, men også muligheder for at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet.

Når en sundhedsfaglig person holder ferie i en af de fire bygder, Aappilattoq, Naajaat, Innaarsuit eller Tasiusaq ved Upernavik, så holder sundhedshuset lukket. I en given periode har indbyggerne i bygderne ingen kontakt til det tætteste sundhedscenter.

Og det er ikke en enestående udfordring, fortæller Martha Abelsen.

- Sådan er virkeligheden i flere bygder. Hvis bygden kun har ét sundspersonale, i nogle tilfælde kun en medicinpasser, så er der ingen at tage over, når vedkommende holder ferie eller er syg, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

Medansvar

Der må tænkes løsninger på at rekruttere sundhedspersonale, der kan stå klar til at overtage arbejdet. Hun understreger, at man ikke behøver at vente på udefrakommende arbejdskraft hver gang, indbyggerne må tage ansvar for at finde kommende sundhedspersonale.

- Jeg har bedt medlemmer i bygdebestyrelsen om at de skal finde indbyggere, der kan have interesse i at arbejde i sundhedsvæsenet. Jeg må erkende, at bygdebestyrelserne kender de lokale bedst, og selv skal finde den næste generations personale. Så skal vi nok sørge for gode rammer og relevante kurser til dem, siger hun.

Rigid kommunikationsvej

Når en bygdeborger henvender sig til sundhedshuset i bygden er der flere led fra borgeren til lægen.

Når en borger i bygden tager kontakt til sundhedshuset, skal den sundhedsfaglige i bygden videregive henvendelsen til en sundhedsassistent i Upernavik, der så giver henvendelsen videre til lægen. Når lægen har vurderet henvendelsen, givet svaret til borgeren af samme kommunikationsvej. Der er således tre sundhedspersonale involveret, og der kan gå tre dage fra borgeren har henvendt sig til svaret fra lægen når til borgeren.

- Jeg sætter spørgsmålstegn ved, hvor optimalt det er med sådan en kommunikationsvej. Kan det måske gøres mere fleksibelt eller nemmere? Lyder spørgsmålet fra Martha Abelsen.

Igen har hun drøftet problematikken med bygdebestyrelsen og har bedt dem om at finde på mulige løsninger, så kommunikationen fra borger til læge kan blive bedre.

- Bygdebestyrelsen har mere kendskab til omstændighederne end jeg har. Derfor er det på sin plads, at de også bliver inddraget i arbejdet og fremkommer med løsninger. Måske kan alle overhovederne i bygdens forskellige virksomheder som Nukissiorfiit, Pilersuisoq og Sundhedshuset samarbejde om flere ting, såsom kommunikationen til den nærmeste bys sygehus og rekruttering af nye sundhedsfaglige, siger hun.

Sundhedsseminar

Inatsisartut holder et seminar om sundhed i midten af oktober, som naalakkersuisoq for sundhed står for. Der skal politikerne drøfte, hvad det er, borgerne kan forvente af sundhedsvæsenet. Anbefalingerne, der bliver udarbejdet i seminaret kan senere implementeres i en sundhedsreform.