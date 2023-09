For få fangst- og jagtbetjente: Det har konsekvenser, der går ud over os alle

Redaktionen Lørdag, 16. september 2023 - 11:45

I sidste uge kunne Sermitsiaq berette om, at der mangler tilsyn og kontrol med fangst i Qaanaaq. Flere fangere fra området har bekræftet, at der i løbet af denne sommer har været tilfælde af ulovlig narhvalfangst.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der er i alt 20 fangst- og jagtbetjente i landet, hvoraf tre af dem er under uddannelse. Men det tal er alt for lavt, oplyser Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK. De vurderer, at der burde være 30 betjente fordelt i hele landet, hvis der skal foregå tilstrækkeligt tilsyn og kontrol med fangst og fiskeri.

Manglen på betjente og inspektion med fangsten har blandt andet den konsekvens, at der bliver drevet rovdrift på de forskellige dyr og fisk – og det går ud over os alle, fortæller Claus Nielsen, der er fiskerilicensinspektør hos GFLK.

- Det går ud over vores efterkommere, fordi det ikke bliver meldt ind, hvad der bliver fanget af fisk og dyr. Så er der narhvalerne, hvor man bare tager det, der er noget værd og efterlader resten, siger Claus Nielsen.

- Det går det ud over de ærlige fangere, at der er de få frække, for at sige det pænt, mennesker. Det går ud over os alle.

