Extreme E: Uvurderlig reklamesøjle for Grønland

I den forløbne weekend indtog 600 racerkørere, officials, mediefolk og journalister fra hele verden Kangerlussuaq som led i eventen Extreme E, der er et racerløb, der køres over fem etaper i nogle af verdens mest klimatruede områder; Saudi Arabiens ørken, Senegals kyst, Grønlands Indlandsis, Italiens Ø-hav og endelig Argentinas sydspids Tierra del Fuega - porten til Antarktis.

Formålet er nemlig ifølge arrangørerne at bruge den sportslige konkurrence til at rette verdens opmærksomhed mod de truede områder og sætte fokus på, hvordan klimaforandringerne påvirker de pågældende områder, og dertil synliggøre, at elektriske køretøjer kan hjælpe med at beskytte kloden.

Men hvordan kan det overhovedet været klimavenligt at flyve 600 rejsende ind til Kangerlussuaq og videre rundt i verden, sejle grej og materiel op med et 30 år gammelt dieseldrevet fragtskib for dernæst at køre racerløb – godt nok i elbiler – men stadig i uberørte naturområder?

Dilemmaet er til at få øje på, men Visit Greenlands direktør Hjörtur Smárason synes alligevel, at konceptet er interessant, og at fordelene for Grønland opvejer det miljøaftryk, som eventen selvfølgelig også efterlader.



– Jeg synes det er progressivt, at bilbranchen forsøger at sætte fokus på nye løsninger på aktuelle problemstillinger. De viser os, at vi har teknologien, så vi er i stand til at tilpasse os de nye tider. Der er også forskere ombord på det medrejsende skib Sankt Helena. Lokale forskere her fra Grønland er blevet inviteret med til et seminar ”The Tipping Point”, som blev holdt op til løbsweekenden, så på den måde har arrangørerne forsøgt at planlægge eventen på en ny måde. Det er klart, at racerløbet i sig selv sætter et klimaaftryk med de mange rejsende, men jeg synes samtidig, det er en investering i fremtiden, siger Hjörtur Smárason.

Gratis reklame for Grønland

Både Visit Greenland og Qeqqata Kommunia har været meget involveret i arrangementet, og Hjörtur Smárason er ikke i tvivl om, at Extreme E har været en uvurderlig reklamesøjle for Grønland.

