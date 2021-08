Extreme E fører til grønnere skole i Kangerlussuaq

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 24. august 2021 - 11:25

Obs: Artiklen er ændret 25. august kl. 11.10. I første udgave fremgik det, at den dieseldrevne generator slukkes helt, når solcellerne begynder at producere el til skolen. Men den dieseldrevne elforsyning slukkes ikke, men solcellerne vil supplere med større vedvarende energi.

Folkeskolen i Kangerlussuaq, Qinnguata Atuarfia, vil fra denne uge begynde og producere grønnere energi.

Solcelleanlæggene bliver installeret, og allerede onsdag bliver vil solcelleanlæggende supplere med energi til el, så skolen bruger mindre af den dieseldrevne elforsyning.

Det er den britiske Extreme E-racerkører Oli Bennett, der i samarbejde med teknologivirksomheden Myenergi, finansierer solcelleanlæggene ved Kangerlussuaqs skole.

- Skolebørn i Kangerlussuaq er blevet vant til lyden af at tænde lysene i klasseværelset. Lærerne kender godt den støj, der følger med, når de tænder computeren. Eller når de sætter en kedel vand over. Den lyd er lyden af en diesedrevet generator, der leverer el i Kangerlussuaqs skolen. Generatoren har været den eneste måde at producere elektricitet til skolen indtil nu, skriver folkene bag Extreme E på deres hjemmeside.

Klimaforandringer ekstreme i Grønland

Extreme E skal gennemføre racerløbet i dagene 28.-29. august. Løbet skal dækkes af flere internationale TV-stationer og kan følges online på Extreme E’s hjemmeside. Målet er at gøre verdensborgerne mere opmærksomme på følgerne af klimaforandringer, der får indlandsisen til at smelte hurtigere end før.

- Da vi begyndte at køre med Extreme E i år, gjorde vi det for at øge bevidstheden om, hvad vi mennesker gør ved planeten, siger Oli Bennett og fortsætter:

- Ingen steder er klimakrisen mere indlysende end i Grønland og Arktis. Det forventes, at Arktis engang i de næste 30 år vil være isfrit i september måned. Det er sindssygt, siger Bennett.

Elever kan følge med strømmen

Oli Bennetts racerkører team, Xite Energy Racing og Myenergi skal installere et 5kW jordmonteret solcelleanlæg med et batterilagringssystem. Extreme E oplyser, at solcelleanlæggene kan styres fra en mobilapp, som også giver elever i Qinnguata Atuarfia rig mulighed for at følge med når solenergiet producerer strøm til skolen.