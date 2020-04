Evaluering: Isbjørne truet på flere fronter

Thomas Munk Veirum Søndag, 05. april 2020 - 15:18

En tiårs plan for beskyttelse af isbjørnen er blevet midtvejsevalueret på et møde i Longyearbyen, Svalbard, Norge.

Planen – Cirkumpolar Handleplan for isbjørne - blev vedtaget i 2015 i Ilulissat, og det er Norge, Canada, Grønland, Rusland og USA, der står bag den.

I forbindelse med evalueringen har landene bag aftalen fundet ti hovedtrusler mod isbjørnen, som der skal arbejdes med i de kommende år, og her er klimaforandringerne øverst på listen, oplyser Selvstyret:

- Hurtig, afgørende og koordineret handling, på tværs af alle mulige enheder, er nødvendig for at reducere den alvorlige skade som effekten af klimaforandringer har på økosystemer og samfund i de polare områder, skriver Selvstyret.

Konflikter med mennekser også en trussel

Landene anerkender i den forbindelse behovet for globale initiativer for at reducere drivhusgasser for at beskytte isbjørne og deres habitat.

De øvrige trusler mod isbjørnen er ifølge evalueringen: konflikter mellem isbjørne og mennesker, ikke-bæredygtig fangst, oliespild, udvinding af mineraler og råstoffer, ulovlig fangst/krybskytteri, forurening og kontaminering, shipping, turisme og sygdom og parasitter.

Partslandene har afholdt møder cirka hvert andet år siden 2007, og det sker i regi af Oslo konventionen fra 1973 om beskyttelse af isbjørnen.