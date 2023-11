Evakuerede islændinge får lov til at vende hjem i fem minutter

Ritzaus Bureau Mandag, 13. november 2023 - 06:59

Søndag har et sted mellem 20 og 30 personer fået fem minutter til at hente husdyr og værdigenstande ud af Grindavík, der ligger på Islands sydkyst.

Der sker, efter byen fredag blev evakueret som følge af gentagne jordskælv og risikoen for et forestående vulkanudbrud

Det skriver den islandske nationale tv-station RÚV.

Byen og dens veje er i dårlig forfatning, fortæller Sævar Þór Birgisson, der er en af de indbyggere, der kortvarigt har fået lov til at vende tilbage til Grindavík.

- Situationen er helt forfærdelig, men mit hus ser bedre ud, end jeg havde turde håbe på, siger han til mediet.

En af byens andre indbyggere Sólveig Þorbergsdóttir fortæller, at den korte tidsramme forvirrede hende, da hun søndag vendte tilbage.

- Jeg reddede det, jeg så omkring mig. Billeder af børnebørnene, min brudekjole, billeder af mig selv som barn og kunstværker, som jeg måske kan sælge, siger hun til RÚV.

I morgen vil det efter en ny risikovurdering stå klart, om flere beboere kortvarigt kan få lov at vende tilbage til byen for at hente de vigtigste ting, lyder det fra Víðir Reynisson, der er direktør for det islandske civilforsvar, ifølge RÚV.

Ifølge rejseguiden Guide to Iceland bor der omkring 3300 mennesker i Grindavík.

Den seismiske aktivitet er aftaget betydeligt i Island søndag eftermiddag.

- Det betyder dog ikke, at vi ikke stadig kan forvente et udbrud, tværtimod, siger leder af det Nordisk Vulkanologisk Center i Reykjavik, Rikke Pedersen, til Ritzau.

- Vi ser ofte, at den seismiske aktivitet aftager forud for et nært forestående udbrud. Fordi smelten er kommet så tæt på overfladen, kræver det ikke store jordskælv for den at bryde sig op til overfladen, siger hun.

Den magma, der løber i en 15 kilometer lang sprække under Grindavík, ventes at være tættere end 800 meter på Jordens overflade.

- På nuværende tidspunkt er vi i en afventende periode. Det kan være, at det går til ro igen, men det er også stadig højt sandsynligt, at det fører til et udbrud, siger Rikke Pedersen.

Spørgsmål: Har man en forventning om, inden for hvilken tidsramme man vil kunne være sikker på, om der kommer et udbrud eller ej?

- Vi følger med i vores data, men vi spår ikke om, hvordan det kommer til at udvikle sig, for det har vi ikke belæg for.