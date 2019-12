Eva og John rammes af ghetto-pakke

Knud Fl. Larsen Torsdag, 26. december 2019 - 09:39

I Odense forstaden Vollsmose skal der i de kommende 10 år rives omkring 1000 boliger ned.

2500-3000 personer skal genhuses rundt omkring i Odense. Eva og John Martensen og deres fire børn er en af de grønlandske familier, der bor i Vollsmose, der i løbet af de næste to år skal flytte til en anden bolig.

På landsplan er det mindst 10.000 mennesker, der grundet den såkaldte ghettopakke skal forlade deres boliger i løbet af de næste 10 år.

Kan se Storebæltsbroen

Familien Martensen bor i det, som man i folkemunde kalder Tårnet. Et højhus på 13 etager med lejligheder. Der bor grønlændere på seks af de 13 etager i den store og høje bygning.

- Det er min udsigt, som jeg kommer til at savne mest, når vi er flyttet, fortæller Eva Martensen.

Udsigten fra deres nuværende lejlighed på 10. etage Knud Fl. Larsen

- Jeg kan se det meste af Odense, og i klart vejr kan jeg mod øst se Storebæltsbroen.

- Jeg kommer også til at savne det sammenhold, som det giver, når vi er så mange grønlændere, som bor på et forholdsvist lille område.

I Vollsmose bor der 9000 mennesker fordelt på omkring 80 forskellige nationaliteter. De to største grupper er palæstinensere og somaliere. Så 80 grønlændere er i den sammenhæng ikke mange.

Sygdom

Eva og John Martensen har fire børn. Tre drenge og en pige. På 5, 8, 10 og 11 år. Tre af børnene har epilepsi.

- Vi rejste til Odense i januar 2015. Lægerne på sygehuset i Ilulissat sagde, at de ikke kunne gøre mere, end de gjorde. Epilepsianfaldene kunne være rigtig slemme, så vi tænkte, at vi måtte gøre noget, og at det ville være godt, hvis vi flyttede til Danmark, hvor behandlingsmulighederne ville være bedre, fortsætter Eva Martensen sin beretning

Familien var ikke ukendt med Vollsmose. Vores farfar, som de siger, altså John Martensens far, boede allerede i Vollsmose. Han hjalp dem. Det var også hos ham, at de boede hos de første tre måneder, inden de fik deres egen lejlighed.

- Det har hjulpet på vores børn, at vi flyttede til Danmark. Der er bedre og også nemmere behandlingsmuligheder. I ilulissat ventede vi for eksempel to år på at få et af vores børn scannet. I Danmark sker den slags næsten med det samme og i hvert fald indenfor en uge.

Grønlandsk borgermøde i Vollsmose

Det Grønlandske Hus i Odense har afholdt informationsmøde i Vollsmose Kirke, hvor de grønlandske beboere blev informeret om, hvordan nedrivningerne og genhusningen kommer til at foregå. De berørte beboere får det at vide to år før, at de skal være ude. I samarbejde med boligforeningerne, findes der en anden bolig. Størrelsen, prisen og standarden skal være nogenlunde, som den bolig, de fraflytter. Flytteudgifterne bliver betalt.

- Vi drømmer om at få en større lejlighed. Det allerbedste vil være et rækkehus, når vi efter planerne skal ud af vores lejlighed i 2021. Vores børn er ved at være så store, at vores nuværende lejlighed med fire værelser ikke er stor nok.

Eva Martensen sammen med familiens kat Knud Fl. Larsen

Eva Martensen mor er også flyttet til Odense, så husstanden er på syv personer i lejligheden på tiende sal.

Eva og John Martensen er klar over, at det for børnenes skyld nok vil være godt at skifte fra Abildgårdskolen i Vollsmose.

- Det har naturligvis nogle udfordringer, når så mange af børnene i vore børns klasser har udenlandsk baggrund. Der bliver talt dansk og arabisk. Vi forsøger at tale grønlandsk med dem, fortæller Eva Martensen.

Kan være utrygt

- Det kan være hårdt at bo, hvor vi gør. Det er lige ved Bøgetorvet, hvor der i perioder sker meget kriminalitet. Er der skyderi, bliver vi selvfølgelig rigtig bange og tør ikke gå ud. Heldigvis er der meget roligt for tiden, slutter Eva og John Martensen.

Ejendommen, der bliver kaldt Tårnet, skal rives ned Knud Fl. Larsen

Både Eva og John Martinsen er helt sikre på, at det trods alt har været godt for deres lille familie, at de traf den store beslutning at flytte fra Ilulissat til Danmark.