Europæiske filmskabere i opråb over færøsk censur af kortfilm

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 18. juni 2021 - 08:31

I januar fik landsstyremanden for kulturanliggender, Jenis av Rana, en henvendelse fra Federation of European Screen Directors om, at han bør respektere den kunstneriske frihed.



Allerede et halvt år efter har samme organisation igen sendt myndighederne et brev med et opråb om at stoppe det, som de kalder censur af filmskabere. Denne gang er brevet med underskrift fra organisationerne „Freemuse“, „Film.GL-Greenland Film Makers“, „Dansk Kunstnerråd“ og „Danske Film Instruktører“.



- Vi omtalte dette problem i december sidste år, da Jenis av Rana nægtede at støtte animationsfilmen Skúla Scam, men er rystede over, at det nu sker igen, fordi det er et angreb på den kunstneriske frihed. Specielt når afvisningen er baseret på landsstyremandens egen fortolkning af ordentlighed, står der i brevet til landsstyremanden.

For meget sex og bandeord

I december måned sidste år kom det frem, at Jenis av Rana, der repræsenterer det religiøse parti Miðflokkurin, gik imod rådgivningen om at uddele filmstøtte til ”Skúla Scam”.



Den 17-årige Tóki Jansson havde lavet en animationsfilm og søgt 40.000 kroner i støtte. To rådgivere anbefalede at støtte filmen, men landsstyremanden valgte ikke at følge rådgivningen. Grunden var, at der var for mange bandeord, og han var ikke tilfreds med sprogbruget.



I maj blev offentligheden kendt med, at kortfilmen ”Sæla”, som Katrin Joensen-Næs har lavet og som handler om sexafhængighed, fik samme behandling som ”Skúla Scam”. Nogle af scenerne var lidt for voldsomme, mener landsstyremanden.



Jenis av Rana siger til Kringvarp Føroya, at upassende film ikke vil få støtte. Han afviser, at der er tale om censur.



- Censur er, hvis den politiske myndighed går ind og siger nej til noget, som loven siger man har ret til. Det er ikke tilfældet. I dette tilfælde har landsstyremanden ret til at træffe den endelige afgørelse, siger Jenis av Rana.

Lagmanden vil ikke blande sig

Lovmæssigt har Jenis av Rana ret til at blande sig og gå imod rådgivningen. Alligevel har det skabt stor debat på Færøerne. Filmskabere og den store del af oppositionen i lagtinget kalder indgrebet for censur. De siger, at loven bør ændres, så støtten til kunst og film ikke afhænger at hver enkel landsstyremands præferencer.



Lagtingskvinde for Tjóðveldi, Bjørt Samuelsen, har rejst sagen overfor lagmanden i en forespørgsel. Imidlertid afviser lagmanden Bárður á Steig Nielsen at gå ind i sagen.



Bárður á Steig Nielsen siger, at han kun blander sig i afgørelser, hvis de ikke følger loven eller man ikke kan leve med dem på et politisk plan.