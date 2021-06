Eufori over nyt album fra Siissisoq

Redaktionen Onsdag, 09. juni 2021 - 15:55

Kender I det, når musik er så godt, at man ikke kan lade være med at smile, og det kilder i maven? Lidt ligesom når man er forelsket. Det gør Siissisoqs nye cd, Nilliaannarit ved mig. Ligesom deres debutalbum ”Aammarpassuillu” gjorde det for over 20 år siden, skriver avisen AG.

Drengene – eller de er vel efterhånden gået hen og blevet til mænd – fra Siissisoq, udkommer med det nye album digitalt den 18. juni. Meget passende på en fredag, så den vil helt klart komme på weekendens festhitlister rundt omkring i landet.

Bandet har arbejdet på hard rock- og heavy metalalbummet, der indeholder ni numre, siden sidste år. Men teksterne er fra forskellige tidspunkter.

- Jeg har for eksempel lavet Illoqarfik Ornitara (den by, jeg er på vej til, red.), da jeg var 14 år. Mr. Evil Star indspillede jeg for første gang i 2003, da jeg boede i Danmark og producerede en demo. Resten af numrene er blevet til mellem 2009 og 2020, siger gruppens sangskriver og guitarist, Karl Enok Mathiassen til avisen AG.

